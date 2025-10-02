Gui Negão lidera Corinthians em participações de gols no segundo semestre

Destaque do Corinthians desde que subiu para o profissional, Gui Negão se tornou uma das referências do ataque. Afinal, o jovem lidera o time em participações em gols no segundo semestre da temporada, com cinco gols e duas assistências em 13 jogos. Dessa forma, ele supera até nomes como Yuri Alberto, o artilheiro da equipe em 2025.

Gui Negão estreou no profissional em junho. Desde então, disputou 13 jogos, sendo 10 como titular, marcou cinco gols e duas assistências. Após marcar no empate com o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão, se consolidou com a melhor média de gols do time, com 0,38 por partida. Dessa forma, superou nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay.

Em jogo polêmico, o Corinthians empatou com o Internacional por 1 a 1, no Beira-Rio. A partida, aliás, foi polêmica desde o início, com dois gols anulados, sendo um para cada lado. O Timão, no entanto, saiu na frente do placar com Gui Negão, aos nove minutos do primeiro tempo, e defendeu a vantagem até o último lance, quando Cacá fez pênalti em Bruno Henrique. O lance, inclusive, gerou muita reclamação.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.