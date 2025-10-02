São Paulo busca reabilitação e evitar pior sequência em 12 anos

Crespo tem a missão de recuperar a confiança do São Paulo para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Sem vencer e marcar há quatro jogos, o São Paulo busca reabilitação na temporada. Dessa forma, o Tricolor chega pressionado para enfrentar o Fortaleza, nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Mais do que voltar aos trilhos para recuperar a confiança, o time tenta evitar a pior sequência de derrotas nos últimos 12 anos.

A última vez que o São Paulo perdeu cinco jogos consecutivos aconteceu em julho de 2013. Na época, o Tricolor perdeu sete partidas, entre jogos de Brasileirão e Recopa Sul-Americana. Na ocasião, portanto, foi derrotado duas vezes pelo Corinthians na Recopa, além de perder para o Santos, Bahia, Vitória, Cruzeiro e Internacional pelo Brasileirão.

Desde a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no último dia 14, o São Paulo perdeu quatro jogos seguidos. Assim, o Tricolor perdeu duas vezes para a LDU, do Equador, na Libertadores, além de Santos e Ceará, pelo Brasileirão. Para piorar a situação, o time não marcou gols. O jejum, aliás, preocupa, já que marcou apenas uma vez nos últimos seis jogos.

Além disso, voltar a vencer é importante para o São Paulo continuar brigando por uma vaga na Libertadores de 2026. Afinal, o Tricolor ocupa o oitavo lugar com 35 pontos e, em caso de vitória, pode ultrapassar o Fluminense, assumir a sétima colocação e encurtar a diferença para o G6. Atualmente, o Bahia é o sexto colocado, com 40.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.