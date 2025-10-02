Neymar e Bruna Biancardi investem R$ 4 milhões em festa de aniversário para Mavie

A primogênita de Neymar com Bruna Biancardi, Mavie, celebrará a chegada do segundo ano de vida nesta quinta-feira (02) no “maior evento já promovido na Baixada Santista” — avaliado em R$ 4 milhões. Com início previsto para as 14h, a festa será realizada no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, litoral de São Paulo.

Mavie completa oficialmente dois anos na próxima segunda-feira (06), mas a família optou por antecipar a celebração devido aos compromissos do casal. A montagem da estrutura começou ainda na segunda-feira (29) e envolveu dezenas de profissionais.

O casal investiu pesado na decoração do evento, que contará com ambientação inspirada nas princesas Disney e cerca de dez mil balões importados diretamente da Itália.

Universo das princesas Disney

Desenvolvido pela profissional Flávia Ribeiro, o conceito escolhido para decoração segue uma proposta lúdica e imersiva, com cenografias dedicadas a cada princesa. O espaço contará com jardins naturais, oficinas temáticas, áreas de atividades interativas e até uma carruagem em tamanho real, construída exclusivamente para a ocasião.

Já o buffet ficará sob responsabilidade da chef Mônica Chaves, renomada por comandar os banquetes de festas de celebridades como Claudia Leitte. A profissional elaborou um cardápio sob medida para o público convidado, que inclui familiares e amigos próximos do casal.

Estrutura, logística e investimento

O evento, previsto para iniciar às 14h, oferecerá aos convidados uma vista panorâmica da cidade de Santos. Para viabilizar a realização da festa no clube, que apresentava sinais de deterioração, Neymar realizou investimentos na revitalização do espaço.

Parte dos convidados chegará ao litoral de helicóptero, com pouso previsto no heliponto da Tribuna, de onde seguirão até o local da celebração. Ainda de acordo com o portal Léo Dias, o investimento de cerca de R$ 4 milhões contempla toda produção, decoração internacional, buffet e serviços de logística.

Aniversário de um aninho

Mavie teve duas festas para comemorar seu primeiro aniversário, em 2024. Depois de celebrar com familiares em um resort na Arábia Saudita, visto que o astro ainda atuava pelo Al-Hilal, a bebê ainda ganhou outro evento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O evento ficou conhecido como “Ateliê de arte da Mavie” e tinha uma decoração colorida, também com visual lúdico. Bruna Biancardi escolheu um vestido leve para aniversariante, feito em seda, haja visto sua resistência a roupas desconfortáveis.

