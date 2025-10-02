Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Nesta quinta-feira (2), um duelo direto na disputa pelo título do Brasileirão. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, às 20h30, pela 26ª rodada da competição nacional. O Rubro-Negro é o líder, com 54 pontos, enquanto o Celeste está na terceira posição, com 50. O Palmeiras, aliás, joga nesta quarta contra o Vasco e pode assumir a vice-liderança e ficar dois pontos atrás da equipe carioca.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, a partir de 19h. Cesar Tavares já anunciou em suas redes sociais que assume aa bronca na narração. João Miguel Lotufo, craque nas palavras, está confirmado nos comentários. A reportagem, por fim, fica por conta do intrépido Pedro Rigoni.

