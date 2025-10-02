Karoline Lima rebate nova versão sobre término com Léo Pereira: ‘Sempre esteve ciente’

Karoline Lima voltou a se pronunciar sobre o término com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, nas redes sociais. A fim de esclarecer rumores sobre uma das supostas brigas recentes do casal, a influenciadora deixou um comentário contradizendo a versão divulgada e reiterando sua postura diante das manifestações públicas envolvendo o, agora, ex-casal.

O jogador do Flamengo já dava indícios de desgaste antes do fim, com postura de solteiro e incômodos com a exposição de Karoline. Um dos estopins, ainda de acordo com o jornal ‘Extra’, teria sido a manifestação de Karol em meio à repercussão do processo movido por Tainá Militão, ex do zagueiro, contra o jogador.

Léo teria supostamente se incomodado com a manifestação pública de Karoline, ainda que fosse para defendê-lo, e o episódio agravou a crise no relacionamento. Segundo o site, o zagueiro teria prometido à ex que Karol não voltaria a mencionar o assunto.

“Ele nunca foi pego de surpresa em absolutamente nada (com relação à exposição). Ele sempre esteve ciente de tudo. Nunca fiz nada sem aprovação, nunca agi na ‘louca’ como vocês imaginam”, escreveu Karoline nos comentários do perfil “Segue a Cami”, no Instagram.

Crise no relacionamento

Fontes ouvidas pelo jornal descartaram surpresa com o fim do relacionamento, que, segundo relatos, já se arrastava. Isso porque o zagueiro tinha adotado comportamentos recentes que já indicavam distanciamento e interesse na “vida de solteiro”. Enquanto Karol fazia planos para comprar uma casa com o amado, o atleta procurava um imóvel apenas para ele.

Amigos também se atentaram à troca de foto no perfil do WhatsApp, além do afastamento emocional notório durante o convívio. Contudo, seguindo os relatos, o desgaste se evidenciou justamente após Karoline comentar publicamente sobre o processo judicial movimento por Tainá Militão contra o zagueiro.

O jogador teria se irritado com o fato e, após uma discussão, combinado com a parceira de não tocar mais sobre o assunto. A quebra desse acordo, então, sobressaiu entre os fatores determinantes para o rompimento.

Polêmicas envolvendo Léo Pereira

Já segundo apurações do portal LeoDias, os indícios por parte do jogador foram além. Isso porque o defensor teria participado de uma festa na Argentina durante a passagem do Flamengo pelo país, em jogo classificatório da Libertadores. O episódio acentuou ainda mais a tensão entre o casal.

Antes disso, porém, o zagueiro já tinha comparecido em “eventos proibidos”. Primeiramente, Léo teria participado de uma confraternização no dia 20 de agosto, após a vitória rubro-negra sobre o Inter pela Libertadores. O zagueiro, posteriormente, organizou uma festinha em Porto Alegre no dia 14 de setembro.

O jornal aponta para presença da modelo Nayara Caroline, Miss Rio Grande do Sul FNBI 2025, em ambos eventos. Já uma amiga da moça confirmou o envolvimento entre eles durante os encontros.

Chances de reconciliação?

Enquanto apurações indicam chances remotas para tal, Karoline prefere não fazer previsões sobre o futuro e deixa qualquer possibilidade em aberto. A influenciadora confessou seus sentimentos pelo jogador, mas disse estar focada em sua saúde emocional neste momento.

“Claro que ainda existe amor. Se eu falar que não, é porque nunca amei. Mas o amor também muda. Ele precisa se encaixar em outros aspectos da vida”, disse ao portal Leo Dias.

O ex-casal iniciou o relacionamento em setembro de 2023, após o fim de seus vínculos anteriores com Éder e Tainá Militão, casados atualmente. O zagueiro rubro-negro teve dois filhos frutos da união com a esposa do defensor do Real Madrid, enquanto Karoline é mãe de Cecília, filha do atleta merengue.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.