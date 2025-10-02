Sport estuda pedir anulação do jogo contra o Fluminense por “erro de direito” da arbitragem

O Sport cogita, no momento, pedir a anulação do empate por 2 a 2 com o Fluminense, na Ilha do Retiro, por “erro de direito” da arbitragem. De acordo com o vice-presidente rubro-negro, Raphael Campos, o clube avalia com o departamento jurídico a possibilidade de invalidar o duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que, durante o confronto, a arbitragem de vídeo chamou o juiz de campo, Raphael Claus, em dois momentos. O primeiro deles resultou no gol anulado do Tricolor, enquanto o segundo concretizou a marcação de um pênalti para o time carioca.

Diante disso, a direção do Leão da Ilha se queixa do cartão amarelo dado para Ignacio, do Fluminense, no primeiro lance. Na visão da direção rubro-negra, o árbitro deveria ter expulsado o zagueiro.

“No primeiro, sequer cogitam o vermelho. No segundo (lance), ele confirma na hora que deu falta (em Pablo) e apita. Depois, o VAR pergunta de novo se ele deu falta e ele confirma de novo. E mesmo assim é chamado (pelo árbitro de vídeo)”, disse Campos.

Pênalti para o Tricolor

Aos 32′ do segundo tempo, o árbitro voltou ao vídeo à beira do campo. Inicialmente, Claus não marcou penalidade no campo por achar que Ignácio fez falta em Pablo, mas tudo mudou após a consulta à arbitragem.

“Claus não tinha marcado a falta em Pablo. Mas se ele diz no áudio com o VAR que marcou. O VAR não poderia intervir. Além de não ter sido pênalti, eles (VAR e Claus) cometem um erro de direito. Estamos estudando com o jurídico como embasar isso”, frisou o vice-presidente do Sport.

“Se o árbitro confirma em conversa que tinha marcado a falta anterior ao lance do suposto pênalti, tudo que ocorreu depois é irregular”, afirmou.

Por fim, de acordo com o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, só haverá a anulação de uma partida em caso de erro de direito. Isso diz respeito a eventual interpretação ou aplicação errada das regras do jogo.

