Flamengo defende longa escrita como mandante diante do Cruzeiro pelo Brasileirão

Desde então, foram onze jogos com o time da Gávea como mandante, com oito triunfos e três empates, somando apenas o principal campeonato do país. Quando o assunto são todas as competições, o Cruzeiro venceu uma partida como visitante, na Libertadores de 2018, por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Thiago Neves.

No momento, os comandados do técnico Filipe Luís somam 54 pontos contra 50 da Raposa. O Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, e assumiu a segunda colocação, com 52.

Para o confronto, o técnico Filipe Luís recebeu boas notícias. Afinal, a principal novidade será o retorno do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão. Além disso, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Viña, que foram substituídos no último jogo, estarão à disposição para o duelo decisivo, enquanto Erick Pulgar é a única ausência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.