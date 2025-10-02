Palmeiras aumenta chances de título no Brasileirão e “seca” Flamengo

O Palmeiras aumentou as chances de título no Brasileirão. Após perder para o Bahia, o Verdão deu a volta por cima e venceu o Vasco, nesta quarta-feira (1), por 3 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada. Dessa forma, viu as chances crescerem e colocou pressão sobre Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quinta (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.
Na última semana, o Palmeiras chegou a ultrapassar o Flamengo nas probabilidades. Contudo, por causa da derrota para o Bahia, o Verdão viu as chances caírem para 30,1%. Porém, a vitória sobre o Vasco fez as chances aumentarem para 38%, enquanto a do Rubro-Negro caiu de 52,9% para 48,2%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O cenário, no entanto, pode mudar logo mais.
Portanto, o Palmeiras precisa “secar”, principalmente, o Flamengo, que lidera o Brasileirão com 54 pontos. Afinal, em caso de tropeço, a diferença pode voltar a cair para três ou continuar em dois. O Cruzeiro, que por sua vez corre por fora na disputa, pode encurtar a distância do líder para um ponto ou ver aumentar para sete, além de perder a vice-liderança em caso de tropeço.
Com a vitória, o Palmeiras chegou a 52 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, mas ainda pode perder o posto. Afinal, o Cruzeiro, em terceiro com 50, enfrenta o líder Flamengo, nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã. O Verdão volta a campo no próximo domingo (5), às 16h, contra o São Paulo, no Morumbis, pela 27ª rodada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.