D???Alessandro vai às lágrimas com cenário adverso do Internacional no Brasileirão

O Internacional teve uma sensação de alívio ao assegurar o empate em 1 a 1 com o Corinthians no último lance da partida, no Beira-Rio, na quarta-feira (1º). Mesmo assim, a preocupação é predominante nos bastidores. Até porque após as 25 rodadas do Brasileiro, há uma pressão interna pelo fato de o time estar na 15ª posição. O temor aumenta, já que a vantagem de seis pontos para a zona de rebaixamento pode cair para cinco ou quatro pontos em caso de um resultado positivo de Fortaleza ou Vitória.

A situação se mostra tão desconfortável no Inter que D’Alessandro, ídolo e atual diretor esportivo do clube teve dificuldade em se manifestar ao embargar a voz. Ele foi às lágrimas ao pedir que os torcedores sigam acreditando que a equipe conseguirá reagir.

“O torcedor está chateado com razão, com muita razão. Mas precisamos de vocês (colorados). É um momento complicado, mas com a ajuda de todos podemos voltar a ter força. O Inter sem os torcedores perde força. Não estou culpando a torcida, longe disso. É só um pedido que senti. Passamos por momentos muito mais complicados do que esse. Temos muita confiança nos atletas, muita confiança na comissão. Mas precisamos da torcida”, disse D’Alessandro.

Time volta a campo contra o Botafogo no Beira-Rio

A equipe gaúcha não poderá se abalar com o atual cenário ou até mesmo lamentá-lo. Afinal, o intervalo para o seu compromisso seguinte é curto, pois enfrenta o Botafogo, no próximo sábado (4), às 18h30, também no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim como o duelo contra o Corinthians, o time gaúcho também dá uma importância para o embate com o Glorioso por ser uma sequência como mandante. Oi seja, o entendimento é que seja o contexto ideal para pontuar e se afastar da zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook