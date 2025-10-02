John Kennedy quebra longo jejum no Fluminense e ganha moral com Zubeldía

O empate frustrante na última quarta-feira com o Sport, pela 26ª rodada do Brasileirão deixou um ponto positivo para o Fluminense. Afinal, a cria de Xerém e responsável pelo gol do título da Libertadores de 2023, John Kennedy voltou a balançar as redes após 17 meses, ou seja, 1 anos e cinco meses. O camisa 99 anotou o gol em cobrança de pênalti no segundo tempo.

Aliás, o último tento do atacante pelo Fluminense foi em maio de 2024, na vitória por 3 a 2 contra o Alianza Lima, pela Conmebol Libertadores daquele ano. Ao marcar, John Kennedy ganha moral com o técnico Zubeldía, que afirmou que pretendia utilizar a cria de Xerém, mas teria que dividir a responsabilidade com ele.

“Vamos seguir trabalhando com ele, o colocar bem física e mentalmente. Me disseram que ele estava bem, já passou a situação de sair de uma equipe, voltar e se readaptar. Ele pode conseguir coisas muito interessantes com a equipe. Mas é 50% de nós e 50% dele. Isso em quase todos os jogadores. Não 80% para o treinador, não é assim. 50% eu e 50%. Mas tem de dar, de vontade, energia e treinamento. Creio que vai fazer”, destacou Zubeldía após o jogo.

Titular apenas uma vez durante a passagem do técnico Renato Gaúcho, John Kennedy soma 142 minutos em campo em seu retorno ao Tricolor das Laranjeiras. Foram apenas seis jogos, sendo quatro pelo Brasileirão e dois pela Sul-Americana.

Com o tropeço, o Fluminense desperdiçou a chance de engatar a terceira vitória seguida no Brasileirão e de se aproximar ainda mais do G6. No entanto, o Tricolor segue próximo e com apenas 24 jogos. Vale lembrar ainda que a igualdade simboliza também que o técnico Luis Zubeldía segue invicto no comando do time: um empate e uma vitória.

E agora?

Com o resultado, o Fluminense está em sétimo, com 35 pontos. Com JK à disposição, o Tricolor volta a campo no sábado (4) contra Atlético, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.