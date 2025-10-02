Flamengo e Arrascaeta já conversam sobre renovação

O craque Giorgian de Arrascaeta pode renovar novamente seu contrato com o Flamengo. Após esfriarem conversas iniciadas no primeiro semestre, o Rubro-Negro e o staff do atleta retomam as negociações para uma extensão de vínculo, que vai até dezembro de 2026.

Dessa forma, de acordo com informações do portal “Goal” desta quinta-feira (2/10), as partes já têm até data para retomarem as conversas. Será durante a próxima Data Fifa, que começa na segunda-feira (6/10). Há a expectativa que os uruguaios do Flamengo não sejam convocados pela Celeste para os amistoso contra a República Dominicana, no dia 10, e Uzbequistão, no dia 13.

Assim, ainda de acordo com o portal, o staff de Arrascaeta visava um contrato de quatro a cinco anos nas conversas iniciais, realizadas nos primeiros meses do ano. Já o Flamengo, por sua vez, busca um vínculo mais curto: duas temporadas. Afinal, Arrasca já tem 31 anos.

A tendência, então, é que na retomada das negociações, as partes cheguem a um meio termo. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano, com 19 gols. O craque também possui 13 assistências, participando, assim, de 32 gols em 47 jogos, fazendo de 2025 seu ano mais goleador na carreira.

