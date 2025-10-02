Empate não agrada, mas Grêmio vibra com fase invicta fora de casa no returno

O Grêmio não se mostrou satisfeito ao empatar com o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (01/10). Isso porque o Tricolor gaúcho saiu na frente do placar, depois sofreu o gol na reta final do jogo e perdeu dois pontos importantes. Apesar disso, a avaliação é de que o time dá sequência a sua reação no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Uma das soluções que o time encontrou foi a eficiência em pontuar na condição de visitante, até porque está invicto no segundo turno. Neste cenário são quatro jogos, com duas vitórias sobre Atlético e no Gre-Nal, além de empates com o Flamengo e o Peixe.

Assim, o histórico traz a esperança que o Imortal continue somando pontos na próxima rodada e ganhe mais posições na tabela. Afinal, a equipe seguirá longe da Arena, pois enfrentará o Bragantino, no próximo sábado (04/10), em Bragança Paulista. Inclusive, o duelo fechará sua trajetória por São Paulo. Também representa o último embate antes de um intervalo sem confrontos devido à Data Fifa de outubro, que ocorre entre os dias 6 e 14.

O Grêmio é dono da sexta melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, com 12 pontos dos 33 que já somou. Ou seja, o Tricolor gaúcho conquistou pouco mais de 36% da sua pontuação na segunda parte do torneio, que ainda está em andamento. Como visitante, foram oito pontos. Assim, 66% da sua pontuação no returno vieram de resultados fora de casa.

Ausências atrapalharam desempenho do Grêmio

De acordo com avaliação do técnico Mano Menezes, houve interferência no rendimento do Imortal pelos 11 desfalques. Tiago Volpi, Balbuena, Rodrigo Ely, João Pedro, Villasanti, Cuéllar, Willian, Monsalve, Cristian Olivera, Braithwaite e Carlos Vinícius estavam fora de ação. Além disso, a comissão técnica decidiu preservar o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Marcos Rocha.

No entanto, a expectativa é de que a dupla de defensores volte a ficar disponível no jogo contra o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em contrapartida, o atacante Alysson se tornou baixa, porque cumprirá suspensão automática.

