Barcelona contraria Uefa e confirma novo atraso na reabertura do Camp Nou

Depois da Uefa confirmar o Camp Nou como palco da partida entre Barcelona e Olympiacos, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, o clube contrariou a informação da entidade em nota nesta quinta-feira (2). Além disso, os catalães revelaram onde mandará o confronto contra o time grego.

“O FC Barcelona informa que a terceira partida correspondente à fase da Liga dos Campeões contra o Olympiacos, será disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys”, informou o clube.

O Barcelona tenta há semanas conseguir a liberação para reabrir parte do estádio, mas a autorização segue pendente. A prefeitura entende que ainda existem riscos, principalmente ligados ao plano de evacuação em caso de emergência.

As partidas contra Girona e Elche, pelo Campeonato Espanhol, também não devem ocorrer no Camp Nou. Assim, o clube catalão deve escolher outro local para mandar as partidas.

Desde o final da temporada 2022/23 o Barcelona deixou de mandar jogos em sua casa, dando início à renovação do estádio. Inicialmente, a reabertura parcial seria em novembro de 2024, mas o estádio sofreu com atrasos na obra.

Nota do Barcelona

“O FC Barcelona anuncia que a terceira partida correspondente à fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, 21 de outubro, às 18h45, contra o Olympiacos, será no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O Clube continua trabalhando para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou do Spotify nas próximas datas. Nesse contexto, o FC Barcelona está trabalhando nas novas alterações que a Prefeitura de Barcelona compartilhou com o Clube na semana passada.

O FC Barcelona gostaria de agradecer aos seus membros e torcedores pela compreensão e apoio em um processo tão complexo e emocionante como o retorno ao novo Spotify Camp Nou”

