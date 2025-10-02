André Jardine analisa busca do América pela liderança no México

Campeão em três das últimas quatro edições entre Apertura e Clausura da Liga MX, o América do México segue firme para sustentar o bom momento sob o comando do técnico André Jardine. E uma das provas disso é a situação favorável visando a próxima rodada do Apertura 2025 da competição nacional.

No domingo (5), as Águilas recebem o Santos Laguna, pela 14ª rodada, em duelo que ocorre no Estadio Azul. A saber, a habitual casa do América (Estádio Azteca) passa por uma extensa reforma visando a Copa do Mundo de 2026.

Na partida em questão, se os comandados de Jardine vencerem e tanto Toluca como Monterrey tropeçarem, a representação da Cidade do México assume a liderança da competição. Nesse momento, os concorrentes tem 25 pontos (com o Toluca tendo melhor saldo de gols) enquanto o América tem 24.

Apesar da relevância de tal feito, André Jardine ressaltou que o mais importante, pensando na briga pelo título, é se garantir no mata-mata da competição. Fase essa que, no México, é conhecida como Liguilla.

“Temos de fazer a nossa parte e aproveitar o bom momento para crescer. Se fizermos isso, a liderança será uma consequência natural. O mais importante é ter consistência e garantir nossa presença na Liguilla para brigarmos por esse tetracampeonato”, frisa o técnico brasileiro.

Talento para jogos grandes

O clima para as Águilas buscarem a liderança, por sinal, é o melhor possível. Isso porque, na última rodada, o time goleou o Pumas, por 4 a 1, no clássico da Cidade do México. Desempenho esse que também recebeu atenção especial nas palavras de Jardine:

“Temos que dar os méritos a esse elenco que gosta de grandes desafios, e se prepara muito para corresponder na hora H. Clássicos como este mobilizam todo o país e moldam uma equipe vencedora. Saímos muito satisfeitos dessa jornada, mesmo sabendo que temos muitas batalhas pela frente.”

