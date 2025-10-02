InícioEsportes
André Jardine analisa busca do América pela liderança no México

Jardine chegou ao clube da Cidade do México em 2023

Jardine chegou ao clube da Cidade do México em 2023 - (crédito: Foto: Divulgação/Club de Fútbol América)
Jardine chegou ao clube da Cidade do México em 2023 - (crédito: Foto: Divulgação/Club de Fútbol América)

Campeão em três das últimas quatro edições entre Apertura e Clausura da Liga MX, o América do México segue firme para sustentar o bom momento sob o comando do técnico André Jardine. E uma das provas disso é a situação favorável visando a próxima rodada do Apertura 2025 da competição nacional.

No domingo (5), as Águilas recebem o Santos Laguna, pela 14ª rodada, em duelo que ocorre no Estadio Azul. A saber, a habitual casa do América (Estádio Azteca) passa por uma extensa reforma visando a Copa do Mundo de 2026.

Na partida em questão, se os comandados de Jardine vencerem e tanto Toluca como Monterrey tropeçarem, a representação da Cidade do México assume a liderança da competição. Nesse momento, os concorrentes tem 25 pontos (com o Toluca tendo melhor saldo de gols) enquanto o América tem 24.

Apesar da relevância de tal feito, André Jardine ressaltou que o mais importante, pensando na briga pelo título, é se garantir no mata-mata da competição. Fase essa que, no México, é conhecida como Liguilla.

“Temos de fazer a nossa parte e aproveitar o bom momento para crescer. Se fizermos isso, a liderança será uma consequência natural. O mais importante é ter consistência e garantir nossa presença na Liguilla para brigarmos por esse tetracampeonato”, frisa o técnico brasileiro.

Talento para jogos grandes

O clima para as Águilas buscarem a liderança, por sinal, é o melhor possível. Isso porque, na última rodada, o time goleou o Pumas, por 4 a 1, no clássico da Cidade do México. Desempenho esse que também recebeu atenção especial nas palavras de Jardine:

“Temos que dar os méritos a esse elenco que gosta de grandes desafios, e se prepara muito para corresponder na hora H. Clássicos como este mobilizam todo o país e moldam uma equipe vencedora. Saímos muito satisfeitos dessa jornada, mesmo sabendo que temos muitas batalhas pela frente.”

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/10/2025 14:34
    x