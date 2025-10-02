Fifa não debate proposta da Conmebol para ter 64 seleções na Copa 2030

Alejandro Domínguez ainda sonha com a mudança para a Copa do Mundo de 2030 - (crédito: Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

A Conmebol convivia com a expectativa de debater a proposta de ampliação para 64 seleções na Copa do Mundo de 2030. No entanto, o assunto não teve destaque na reunião do Conselho da Fifa, em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira (2).

Dessa forma, os cartolas não trataram da pauta neste momento. Mesmo assim, os dirigentes sul-americanos seguem confiantes de que podem convencer a entidade a fazer a mudança para o torneio, que ocorrerá daqui há menos de cinco anos.

Entenda o caso

A Confederação Sul-Americana quer que a nova edição do torneio (2030) pule de 48 para 64 seleções. Afinal, o intuito é que o continente tenha mais partidas do que apenas as três já programadas em homenagem aos 100 anos do torneio.

Vale lembrar que esta edição será em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, celebrará o centenário em três locais diferentes da América do Sul: Montevidéu, Buenos Aires e Assunção.

Na última semana, em Nova York, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu uma delegação sul-americana liderada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O plano é a criação de 16 novas vagas para a fase final do torneio, assim como a transformação dos três países sul-americanos em sede, o que aumentaria para 18 partidas na região.

Resistência ao projeto

A reunião ocorreu às 11h local, (6h de Brasília), desta quinta-feira (2). Entretanto, a Uefa, confederação europeia, é a principal voz contra o projeto da Conmebol. Isso porque o presidente Aleksander ?eferin salientou que o aumento de seleções criará problemas para a Copa e para as Eliminatórias.

Além disso, ele tem o apoio da Concacaf, dos países das Américas Central e do Norte e do Caribe, e, mais recentemente, a AFC, a associação asiática. Essas três entidades reúnem 20 dos 37 membros do Conselho da Fifa, que podem pesar na decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.