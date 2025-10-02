Reinier admite que precisa evoluir no Atlético: “Estou me readaptando”

Reinier foi apresentado no Atlético no dia 8 de agosto - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

Reinier ainda está devendo com a camisa do Atlético. Perto de completar dois meses no clube, o meia busca engatar uma sequência, melhorar seus números e se tornar fundamental para o esquema de Jorge Sampaoli.

Ex-Real Madrid, o jogador foi apresentado no Galo no dia 8 de agosto. Desde então, disputou 12 jogos – quatro deles como titular – e distribuiu uma assistência. Aliás, o passe decisivo saiu justamente em sua estreia, pela Sul-Americana, que Hulk aproveitou e balançou as redes.

Dessa maneira, Reinier admitiu que precisa evoluir e falou sobre o processo de readaptação ao futebol brasileiro. Afinal, após despontar como promessa no Flamengo, acabou vendido ao Real Madrid no início de 2020.

“Tenho que melhorar ainda. Estou me readaptando ao futebol brasileiro. Trabalho toda semana. Contra o Bolívar, senti um pouco o tornozelo. Já melhorei muito. Tudo vai sair do jeito que a torcida quer”.

Contra o Juventude, entrou no segundo tempo e não teve bom rendimento, o que prejudicou o Atlético na busca pela vitória na Arena MRV. Assim, o jogo terminou em 0 a 0 com os gaúchos.

Reinier diz que elenco do Galo cresceu com Sampaoli

Das sete partidas de Sampaoli à frente do Galo desde o seu retorno, Reinier jogou em seis delas, duas como titular. Inclusive, o meia declarou que o elenco tem crescido com o novo treinador.

“Ele costuma conversar individualmente nos treinos. O auxiliar cobra bastante da gente. Isso é importante para todo mundo ganhar confiança. Passo a passo vamos melhorando. Já estamos nessa crescente”.

O Atlético volta a campo no próximo sábado (4), quando enfrenta o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

