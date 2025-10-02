Sérgio Conceição fecha acordo com clube da Arábia Saudita

Sérgio Conceição conquistou a Supercopa da Itália com o Milan, mas terminou somente em oitavo lugar no Italiano - (crédito: Foto: Simone Arveda/Getty Images)

Sérgio Conceição acertou sua ida para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o treinador será oficializado em breve como substituto de Laurent Blanc, demitido após a derrota para o Al-Nassr, na última sexta-feira. Curiosamente, Blanc havia conquistado o título do Campeonato Saudita na última temporada, mas não resistiu ao mau início de 2025/26.

No Al-Ittihad, Conceição terá um elenco com nomes de peso como Fabinho, Kanté, Moussa Diaby, Bergwijn e o astro Karim Benzema.

Depois de sete temporadas marcantes no Porto, o técnico português teve uma curta passagem pelo Milan. Na Itália, conquistou a Supercopa da Itália, mas terminou somente em oitavo lugar no Campeonato Italiano e perdeu a final da Copa para o Bologna. Agora, viverá sua primeira experiência como treinador fora da Europa.

A estreia de Sérgio Conceição está prevista para o dia 17 de outubro, contra o Al Feiha, pela 5ª rodada do Campeonato Saudita.

