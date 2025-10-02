Palmeiras se reapresenta, e Flaco López já projeta Choque-Rei

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (2), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, no domingo (5), às 16h (de Brasília), no Morumbis. O Choque-Rei é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que ficaram por mais de 45 minutos em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, seguiram o cronograma regenerativo nas salas de musculação, recovery e neurociência da Academia. Os demais atletas participaram de um treino técnico, com um trabalho específico no último terço e jogos em campo reduzido de quatro contra quatro.

Inclusive, o técnico Abel Ferreira pode repetir a escalação que venceu o Cruz-Maltino no Allianz Parque. Na partida, Andreas Pereira jogou mais recuado, por conta da lesão de Lucas Evangelista. Assim, Raphael Veiga voltou a ser titular e teve boa atuação.

Além disso, seis atletas pendurados estavam em campo e passaram ilesos. Assim, estão disponíveis para o clássico contra o São Paulo: Weverton, Gómez, Piquerez, Emi Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque.

Flaco López elogia equipe e já projeta Choque-Rei

Um dos destaques da vitória sobre o Vasco, com dois gols e uma assistência, Flaco López é o artilheiro do Verdão na temporada, com 21 bolas na rede.

“É muito especial para mim. A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito bom para mim pessoalmente, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras, que refletem no trabalho que fazemos. Muito feliz por isso e, se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes”.

Flaco López destacou que o triunfo na última quarta-feira foi importante para devolver a confiança ao elenco, que vinha de derrota por 1 a 0 para o Bahia.

“Tivemos uma derrota na Bahia que não esperávamos. Acho que não fizemos um jogo ruim, mas o futebol é assim, às vezes acontece o que não esperamos. É isso, virar a página, seguir em frente. Temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos, é ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem, com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo”, afirmou.

O argentino projetou ainda o Choque-Rei de domingo. O Palmeiras está invicto contra o São Paulo há oito jogos, contra quatro vitórias e quatro empates.

“É um jogo espetacular. Os clássicos são jogos que sonhamos jogar desde criança. Vai ser muito especial para nós, chegamos com bom ânimo, com um bom funcionamento. Vamos ver o que o professor pede para nós e tentar fazer da mesma maneira, com a vontade de ganhar que temos, tentar gerar desconforto no adversário”, finalizou.

