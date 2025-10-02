Saiba quem é a suposta pivô de término do Léo Pereira com Karoline Lima

O motivo do término do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e da influenciadora Karoline Lima pode ter sido o envolvimento do jogador com uma affair antiga: a modelo Nayara Caroline. Aos 26 anos, a gaúcha é Miss Rio Grande do Sul FNBI 2025 e estudante de Odontologia.

Aliás, em festinha promovida pelo jogador em Porto Alegre no mês passado, após a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Juventude, ele não estava sozinho. Ele teve a companhia de Nayara. Ela também esteve presente em uma resenha anterior, no dia 20 de agosto, quando o Rubro-Negro venceu o Inter pela Libertadores.

De acordo com o “Extra”, uma amiga da modelo confirmou que os dois ficaram. Além disso, Nayara esteve presente em uma partida do Flamengo contra o São Paulo, no Maracanã, no dia 12 de julho. Inclusive, Nayara estava ao lado de um amigo na arquibancada e estava com o uniforme da equipe. Na ocasião, Karoline Lima estava presente. Ela costumava acompanhar as partidas do estádio.

Léo Pereira e outros jogadores teriam feito festa em um barco no rio

Léo Pereira cumpriu o ritual e, após o jogo, fez um coração com as mãos para sua ex-namorada. Mais recentemente, jogadores do Flamengo planejaram um passeio de barco ao lado de algumas mulheres, na última segunda-feira (29). Everton Cebolinha, Léo Pereira e Pulgar eram alguns dos atletas que compareceram. Na sequência, na manhã da última quarta-feira (01/10), Isa Ranieri comunicou o fim do relacionamento com Everton Cebolinha. Na oportunidade, notícias do programa que realizaram no barco já circulavam nas redes sociais no dia anterior.

Os indícios são que algumas das garotas convidadas para o evento no barco decidiram enviar alguns depoimentos para contas que costumam publicar fofocas no Instagram.

Além disso, tais perfis também receberam nomes de outras mulheres que estiveram presentes na festa em Porto Alegre. Assim, com a repercussão, Nayara Caroline, que continha uma conta aberta no Instagram, decidiu apagar suas fotos e criar um novo perfil privado, somente para pessoas próximas. Contudo, o seu perfil no TikTok permanece intacto.

