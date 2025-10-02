Ancelotti, sobre convocar Neymar para Copa: “Não precisa ser testado”

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a comentar sobre o atacante Neymar. O treinador italiano reforçou que o atacante, mesmo sem ter sequência nas últimas convocações do Brasil, pode aparecer como um dos atletas na lista final para a Copa do Mundo de 2026. O jogador do Santos, aliás, ainda não participou de nenhuma Data Fifa com o comandante.

“Neymar não precisa ser testado. Todo mundo o conhece, a comissão técnica sabe de suas qualidades. Ele está com um problema físico agora, mas tem tempo para se recuperar e estar apto em junho (data da convocação final)”, ressaltou Ancelotti em entrevista à “TNT Sports”.

Aliás, a última vez que Neymar fez uma partida com a camisa da Seleção Brasileira foi em outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho, em partida contra o Uruguai.

Sobre a convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti revelou ter grande parte do elenco já selecionado para disputar o campeonato.

“É um grupo de muita qualidade, com profissionais sérios e um ótimo ambiente. Dentre os atletas, temos de 15 a 16 bastante fixos para o mundial, enquanto os outros ainda teremos que encontrar nos próximos meses. Não tenho dúvidas de que a lista final será competitiva”, apontou o técnico.

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A Seleção vai enfrentar a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio. Em novembro, o time de Ancelotti fará amistosos contra Senegal e Tunísia. O anúncio também ocorreu nesta quinta-feira.

Mais de Carlo Ancelotti:

Diferença entre Brasil e Europa: “Para mim, o futebol é igual tem todos os lugares, afinal, é o mesmo esporte. O que muda são as características de cada região. No futebol brasileiro existem as questões climáticas e as longas distâncias, mas há também características como a paixão dos torcedores e, principalmente, o amor por seus clubes nacionais”.

Novo calendário do futebol brasileiro: “A ideia de trazer um equilíbrio maior para as datas é boa, pois reduz a diferença entre equipes que jogam mais e times que disputam menos partidas. Jogador cansado não pode dar seu 100%, portanto é uma mudança fundamental”.

