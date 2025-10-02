Filho de Zidane é convocado pela Argélia pela primeira vez

Luca Zidane em ação com a camisa do Granada na segunda divisão espanhola - (crédito: Foto: Divulgação)

Duas semanas após decidir trocar a França pela Argélia no futebol, Luca Zidane, filho do ícone francês Zinedine Zidane, recebeu sua primeira convocação para a seleção argelina nesta quinta-feira (2).

O goleiro do Granada, da Espanha, de 27 anos, foi incluído na lista do técnico Vladimir Petkovic para os dois últimos jogos das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2026, contra Somália e Uganda. Além disso, basta uma vitória em qualquer partida para a Argélia garantir vaga direta na fase final.

“Chamei Zidane porque ele merece. Ele pode oferecer outras qualidades ao time, mas ainda é cedo para dizer quem será o titular”, comentou Petkovic, que também conta com Benbout e Guendouz como opções no gol.

Luca começou sua carreira no Real Madrid, quando seu pai ainda treinava o clube. Depois, passou por empréstimos no Rayo Vallecano e no Eibar. Na última temporada se transferiu para o Granada, da segunda divisão espanhola, onde é titular absoluto, contratado por 500 mil euros.

