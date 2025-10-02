Cristian Olivera cai na hierarquia e passa a pensar em deixar o Grêmio

O atacante Cristian Olivera pode estar com os dias contados no Grêmio. Isso porque há um incômodo do jogador pela falta de oportunidades recentes, segundo relatos a pessoas próximas. De acordo com o portal “Gaúcha ZH”, o uruguaio já pediu a seus representantes que iniciem contatos com outros clubes para questioná-los se há interesse em sua contratação. Com isso, possivelmente tentar acertar a sua saída na próxima janela de transferências.

A partir da última Data Fifa, Cristian perdeu prestígio interno com a comissão técnica do Tricolor gaúcho. Isso porque, até o final de agosto, ele ainda era considerado titular e depois passou à condição de reserva. Já no embate contra o Vitória, o atacante nem sequer entrou em campo.

Inclusive, contra o Bragantino, em que o Grêmio é visitante, ele não estará à disposição do comandante Mano Menezes. Cristian reclamou de incômodos musculares, e a decisão da comissão técnica foi preservá-lo. O uruguaio indicou a questão muscular na última terça-feira (30/09), antes da viagem para São Paulo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Apesar disso, no dia anterior, ele participou do treino com o restante do elenco.

A diretoria do Tricolor gaúcho ressaltou que o uruguaio não sinalizou o desejo de deixar o clube. Importante relembrar que o vínculo do jogador com o Imortal expira somente no final de 2027.

Desgaste interno no Grêmio

Internamente, há relatos de que algumas atitudes que Olivera causaram incômodo no clube. Entre elas, o atacante foi ausência em algumas atividades depois de algumas convocações da seleção do Uruguai. Em uma dessas ocasiões, ele optou por retornar a Porto Alegre de carro.

Cristian defende o Imortal desde fevereiro, quando o clube acertou a sua compra junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Na oportunidade, o Tricolor gaúcho desembolsou 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na cotação da época) para adquirir 60% dos seus direitos econômicos.

