Vini Jr e Virginia vão a jantar em encontro de casais com Militão e Tainá

As primeiras horas de Virginia em seu retorno a Madri já renderam um jantar romântico ao lado de Vini Jr, Éder Militão e Tainá Castro, em um encontro de casais. Inicialmente, havia a dúvida dos internautas se o cenário se configurava desta forma. Isso porque a influenciadora e a apresentadora publicaram registros e insinuavam que estavam no mesmo restaurante na capital da Espanha.

Tainá indicou que estava acompanhada do marido, Éder Militão. Por outro lado, Virginia preferiu manter a postura discreta e de sigilo envolvendo um hipotético romance como o atacante do Real Madrid. Entretanto, o perfil “Daily do Garotinho”, com a confirmação do portal “Leo Dias”, Vini Jr estava presente no jantar. No caso, algumas horas depois de uma longa e desgastante viagem de retorno do Cazaquistão.

As publicações feitas pela apresentadora e a influenciadora expuseram detalhes semelhantes como talheres e pratos do mais alto padrão. Por isso, se iniciou a teoria que se tratava de um jantar coletivo. Posteriormente, houve a confirmação de “duplo encontro”.

Saída da Virginia e Vini Jr com casais amigos

Não apenas os dois casais, Tainá e Militão, Vini Jr e Virginia, estiveram presentes. Também compareceram ao restaurante Hebert Freire, assessor da apresentadora e fiel escudeiro, além de Duda Freire, que é a melhor amiga da empresária. Inclusive, há rumores de que há um caso entre ela e Felipe Freitas, que é próximo ao atacante da Seleção Brasileira.

Virginia desembarcou em Madri na madrugada da última quarta-feira (01/10), conforme indicou através de publicações nas redes sociais. Assim, alguns internautas perceberam elementos semelhantes aos outros dois momentos em que esteve na capital da Espanha. Por sinal, também deixam a impressão que novamente estaria hospedada na casa de Vini Jr.

