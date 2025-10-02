Ex-São Paulo marca, e Porto vence o Estrela Vermelha pela Europa League

Com um time alternativo e boas apresentações de brasileiros, o Porto suou, mas venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1, nesta quinta-feira (2), pela segunda rodada da fase de liga da Europa League. No Estádio do Dragão, William Gomes, ex-São Paulo, e Mora, com assistência de Pepê, marcaram os gols do triunfo, com Kostov descontando.

Com o resultado, o Porto sobe para sétima colocação, com seis pontos conquistados após duas rodadas. Já o time sérvio, com apenas um ponto, fica em 26º lugar.

As duas equipes voltam a campo pela Liga Europa somente após a Data Fifa, na quinta-feira, dia 23 de outubro. Enquanto o Estrela Vermelha visita o Braga, às 13h45 (de Brasília), o Porto encara o Nottingham Forest, na Inglaterra, às 16h.

O técnico Francesco Farioli optou por mandar um time praticamente reserva para enfrentar os sérvios, já de olho no clássico diante do Benfica, no domingo. No início, pareceu não sentir falta dos titulares. Aos oito minutos, o brasileiro William Gomes bateu pênalti sofrido por Gul e abriu o placar para os portugueses.

Os Dragões não eram tão incisivos e jogavam para o gasto. Aos 14, Gul finalizou bem para defesa do goleiro brasileiro Matheus. Em seguida, foi a vez dos sérvios assustarem em cabeçada para fora. Vendo que não estava diante de nenhum bicho-papão, o Estrela Vermelha avançou e chegou ao empate. Kostov, de apenas 17 anos, aproveitou rebote após cobrança de falta lançada na área e mandou para o fundo da rede.

Porto mata o jogo no fim

O jogo continuou morno na segunda etapa. William Gomes até assustou em finalização pela direita, na qual a bola passou perto do gol. Em seguida, Arnautovic cabeceou com muito perigo à frente de Diogo Costa e quase virou. Na reta final da partida, o Porto passou a jogar bolas na área, já sentindo a falta de criatividade no meio de campo. Por outro lado, os sérvios buscavam o contragolpe e, faltando dois minutos, o brasileiro Bruno Duarte teve a chance de virar, mas finalizou por cima. E quem não faz…

E o ditado se fez valer no Estádio do Dragão. No lance seguinte, o também brasileiro Pepê recebeu um lindo lançamento e, na cara para o goleiro, só rolou para Mora fazer 2 a 1, garantindo o triunfo em casa.

