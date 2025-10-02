Jogadores brasileiros sofrem acidente de carro na Polônia

Três jogadores sofreram um grave acidente de carro, no domingo (28), no distrito de P?owce, na Polônia. O volante Kayo Lopes, ex-Volta Redonda e atualmente no BKS Sparta Brodnica, o atacante Brendon Pereira, também do clube polonês, e o zagueiro Pedro Guilherme, ex-jogador do time, foram as vítimas do caso. A informação é do “ge”.

O acidente aconteceu com o carro saindo da pista, capotando algumas vezes e colidindo contra uma árvore. Natural de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, Kayo Lopes foi a principal vítima e precisou passar por uma cirurgia delicada na coluna cervical. Ele, aliás, permanece internado na UTI, estável, sedado e sob cuidados intensivos.

A Polícia da Polônia confirmou que motorista, no caso Pedro Guilherme, estava sóbrio, ou seja, descarta-se a hipótese do jogador dirigir embriagado. Portanto, as causas e circunstâncias do acidente serão esclarecidas por uma investigação policial.

Pedro Guilherme e Brendon Pereira, entretanto, sofreram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico e tiveram alta.

“A gente foi ao aeroporto deixar o pai do Pedro, que tinha vindo visitar. Na volta, o carro saiu da pista, bateu numa vala, capotou algumas vezes e depois atingiu uma árvore. Eu e o Pedro tivemos ferimentos leves e já recebemos alta”, disse o atacante ao “ge”.

BKS Sparta Brodnica e a família de Kayo Lopes buscam arrecadar dinheiro para os custos hospitalares do jogador. O clube polônes, aliás, já teve uma partida cancelada pela 5ª divisão local e está focado na recuperação do brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.