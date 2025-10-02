InícioEsportes
Esportes

Jogos de Estaduais voltarão a ser transmitidos aos domingos na Globo

Globo terá alterações em sua grade de programação mudanças no calendário do futebol brasileiro

Globo terá alterações em sua grade de programação mudanças no calendário do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Reprodução)
Globo terá alterações em sua grade de programação mudanças no calendário do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Reprodução)

Os jogos de campeonatos estaduais voltarão a ser uma atração na Globo nas tardes de domingo depois de cinco anos. Afinal, a falta de investimentos nas competições durante um período influenciava que a maioria dos embates que a emissora exibia nos últimos anos ocorressem aos sábados. O próprio grupo de comunicação anunciou esta mudança para suas parceiras e empresas afiliadas, na última quarta-feira (01/10). Tal decisão representa uma consequência da modificação no calendário do futebol brasileiro, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou.

No atual cenário, estão em vigência vínculos de direitos de transmissão dos campeonatos estaduais de Pernambuco e Rio Grande do Sul. A globo já tem negociações em andamento para ampliar os contratos com os torneios de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Neste último caso, a transmissão deve ocorrer para a maior parte do território brasileiro.

Globo mexerá em tradicional atração

Com o retorno das partidas aos domingos, a emissora concederá novamente o espaço nobre das 16h, aos domingos, para a realização dos Estaduais. Com isso, haverá modificação no cronograma de programação do Domingão, que é comandado por Luciano Huck. Isso porque, normalmente, não havia divisão da atração em duas partes entre janeiro e abril.

De acordo com a CBF, haverá uma diminuição de datas das competições estaduais. Os torneios deixarão de ter 16 datas neste ano e vão para 11 datas em 2026. Mesmo assim, continuará o período de ocorrência, entre 11 de janeiro a 8 de março.

Modificações em outros torneios

Com relação ao Campeonato Brasileiro, a sua disputa será durante todo o ano, entre 28 de janeiro e 2 de dezembro. A realização da Copa do Mundo no ano que vem obrigará a uma paralisação entre 11 de junho e 19 de julho, com a sequência do formato de pontos corridos.

Além disso, a Copa do Brasil passará a ter final em partida única, em vez de jogos de ida e volta, com um acréscimo de 92 para 126 clubes no ano que vem, depois 128 em 2027. Deste modo, também haverá uma ampliação de embates de 122 para 155. O campeonato terá início em 18 de fevereiro e a decisão será em 6 de dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/10/2025 19:14
    SIGA
    x