Virginia aumenta especulações de caso com Vini Jr e canta: ???Me apaixonei???

Virginia realiza a sua terceira viagem à Espanha e passa dias na casa de Vini Jr - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Virginia decidiu mudar a sua postura e passou a alimentar as especulações de que vive um relacionamento com Vini Jr. Afinal, a influenciadora postou mais registros nas redes sociais de que está novamente hospedada na casa do atacante. Em um deles, ela está ao lado de Tainá Castro, esposa do zagueiro Militão e vizinho do camisa 7 do Real Madrid, e se preparava para treinar. Posteriormente, as duas fizeram exercícios na academia particular do astro.

O cômodo da casa de Vini Jr é conhecido por expor fotos de outros personagens históricos do esporte que são referências para o atacante. São os casos de Cristiano Ronaldo, Pelé, Michael Jordan e LeBron James. Em seguida, elas foram a um local e Virginia teve uma aula experimental de padel, uma modalidade esportiva.

Até que no retorno, ela postou um vídeo em seu stories no Instagram em que parece querer fazer uma insinuação ao cantar uma música de Zé Vaqueiro e escreveu na legenda: “Eu me apaixonei””. Também, a apresentadora entoou:

“Fazia tempo que eu não via ninguém, a última vez que eu falei ‘meu bem’, não fui tão bem correspondido assim”, frisou.

Estadia de Virginia em Madri

Virginia desembarcou em Madri durante a última quarta-feira (01/10), em sua terceira ida para a capital espanhola em menos de um mês. As duas anteriores ocorreram ainda em setembro e em todas ela se instalou na casa de Vini Jr. A influenciadora já esteve ao lado de José Oliveira Neto, o Netinho, irmão do craque do Real Madrid. Além disso, também já foi há um jantar romântico e envolvendo um encontro de casais com Militão e Tainá Castro. Em outra ocasião, de maneira discreta, a apresentadora e o atacante fizeram um passeio de barco durante a última Data Fifa.

