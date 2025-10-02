InícioEsportes
Neymar deixa jornalistas da Globo envergonhados ao rebater excessos

Neymar segue em processo de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita

Neymar foi protagonista em outro episódio polêmico fora dos gramados ao rebater uma abordagem inconveniente de uma jornalista da Globo. A situação ocorreu, na última quarta-feira (01/10), durante o duelo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro e deixou um clima de constrangimento.

A jornalista pediu que Neymar mandasse um recado para o novo projeto da Globo, a “GETV”, e o craque respondeu ao cumprimentar com uma saudação, mas de forma debochada. Em seguida, a comunicadora agradeceu, desejou uma boa recuperação e foi a vez do camisa 10 do Peixe demonstrar sua gratidão.

Posteriormente, os profissionais que estavam na transmissão da GETV demonstraram ficar sem reação. No caso, o apresentador Fred Bruno, além dos comentaristas André Balada e Bruno Formiga.

Neymar causa cenário embaraçoso

A jornalista tentou nova interação com o astro:

“”André Balada disse que vai te visitar no camarote, ele pode ir?”, questionou.

Porém, o astro respondeu de forma negativa.

“Não, ele já sabe”, frisa o atacante.

A profissional de comunicação insiste.

“Nem o Formiga (Bruno Formiga, comentarista)”, pergunta a jornalista.

Porém, o camisa 10 do Santos mão mudou de postura.

“Não, nenhum dos dois”, disparou o craque.

Até que a comunicadora decidiu em aceitar o cenário.

“Tá bom, tá avisado”, sinalizou.

Em seguida, Fred Bruno preferiu se manifestar sobre a situação.

“Olha, assim, uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi nos últimos tempos no entretenimento esportivo. Porque, ele não tá jogando, então realmente é difícil ele falar, dar uma declaração, mas ficam o tempo todo essa energia aqui na Vila, ‘Precisamos ir atrás do Neymar, precisamos falar com o Neymar’, mas tem hora que é chato, não dá para ficar enchendo o saco dele toda hora também. E você já tinha mandado mensagem para ele né Dedé (André Balada)?”, desabafou.

 

Com isso, o comentarista explicou

“Ele já tinha dito que não iria falar”, detalhou o ex-jogador.

Como ainda está em fase de recuperação de lesão muscular na coxa direita, Neymar acompanhou o empate do Santos com o Grêmio no camarote da Vila Belmiro.

