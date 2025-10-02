Neymar deixa jornalistas da Globo envergonhados ao rebater excessos

Neymar segue em processo de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar foi protagonista em outro episódio polêmico fora dos gramados ao rebater uma abordagem inconveniente de uma jornalista da Globo. A situação ocorreu, na última quarta-feira (01/10), durante o duelo entre Santos e Grêmio, na Vila Belmiro e deixou um clima de constrangimento.

A jornalista pediu que Neymar mandasse um recado para o novo projeto da Globo, a “GETV”, e o craque respondeu ao cumprimentar com uma saudação, mas de forma debochada. Em seguida, a comunicadora agradeceu, desejou uma boa recuperação e foi a vez do camisa 10 do Peixe demonstrar sua gratidão.

Posteriormente, os profissionais que estavam na transmissão da GETV demonstraram ficar sem reação. No caso, o apresentador Fred Bruno, além dos comentaristas André Balada e Bruno Formiga.

Neymar causa cenário embaraçoso

A jornalista tentou nova interação com o astro:

“”André Balada disse que vai te visitar no camarote, ele pode ir?”, questionou.

Porém, o astro respondeu de forma negativa.

“Não, ele já sabe”, frisa o atacante.

A profissional de comunicação insiste.

“Nem o Formiga (Bruno Formiga, comentarista)”, pergunta a jornalista.

Porém, o camisa 10 do Santos mão mudou de postura.

“Não, nenhum dos dois”, disparou o craque.

Até que a comunicadora decidiu em aceitar o cenário.

“Tá bom, tá avisado”, sinalizou.

Em seguida, Fred Bruno preferiu se manifestar sobre a situação.

“Olha, assim, uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi nos últimos tempos no entretenimento esportivo. Porque, ele não tá jogando, então realmente é difícil ele falar, dar uma declaração, mas ficam o tempo todo essa energia aqui na Vila, ‘Precisamos ir atrás do Neymar, precisamos falar com o Neymar’, mas tem hora que é chato, não dá para ficar enchendo o saco dele toda hora também. E você já tinha mandado mensagem para ele né Dedé (André Balada)?”, desabafou.

Com isso, o comentarista explicou

“Ele já tinha dito que não iria falar”, detalhou o ex-jogador.

Como ainda está em fase de recuperação de lesão muscular na coxa direita, Neymar acompanhou o empate do Santos com o Grêmio no camarote da Vila Belmiro.

