Manchester City acerta a renovação de contrato com o atacante brasileiro Savinho

O Manchester City acertou a renovação de contrato do atacante Savinho. O novo vínculo do jogador brasileiro com o clube inglês, aliás, será válido até o fim da temporada 2030/2031. A valorização do atleta de 21 anos ocorre após uma grande janela de transferências. O City, inclusive, chegou a recusar uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 438 milhões na cotação atual) do Tottenham pelo jogador.

A decisão de valorizar o atacante brasileiro partiu diretamente do técnico Pep Guardiola. Em uma entrevista recente, o treinador rasgou elogios ao jovem talento.

“Fomos muito claros ao dizer que queríamos mantê-lo. Na idade dele, na temporada passada, jogou muito. Consegue atuar pelos dois lados e tem um ritmo inacreditável. Ele é muito bom!”, afirmou o comandante do time inglês.

???????????????? Saviiiiiinho ???????????????? pic.twitter.com/yUwuchj92k — Manchester City (@ManCityPT) October 2, 2025

Savinho surgiu na base do Atlético e chegou ao Manchester City há um ano. O clube inglês pagou 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) pelo jogador, que também teve passagens por PSV e Girona. O seu contrato anterior com o time da cidade de Manchester era válido até o ano de 2029. O acordo pela renovação, por fim, deve ser anunciado em breve.

Em sua primeira temporada pelo clube, o atacante teve números expressivos. Ele disputou 48 partidas, marcou três gols e deu 11 assistências. Pela Seleção Brasileira, o jogador já tem 13 jogos e um gol marcado. Ele, contudo, ficou fora das últimas listas do técnico Carlo Ancelotti.