Ataque volta a brilhar e São Paulo vence o Fortaleza no Castelão

O São Paulo aliviou a pressão na temporada e voltou a vencer após quatro jogos. Na noite desta quinta-feira (02), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 0 fora de casa, mesmo jogando um a menos desde a metade do primeiro tempo. O time paulista contou com o brilho dos seus atacantes, que voltaram a marcar, com Tapia e Luciano.
Com o resultado, o Tricolor Paulista subiu para os 38 pontos, na sétima colocação, e conseguiu se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Já os donos da casa tiveram um ensaio de reação pausado e seguem afundados na zona de rebaixamento, com 21 pontos, na 19ª colocação.
Na próxima rodada, o São Paulo tenta aliviar a pressão com o seu torcedor, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbis. Já o Fortaleza, que ainda tenta sonhar com uma permanência na primeira divisão, visita o Juventude, em um duelo direto da zona de rebaixamento.
São Paulo abre o placar e fica com um a menos
O jogo começou com o Fortaleza mais em cima, tentando fazer uma pressão no ataque. Na chegada mais perigosa, Rafael deu um susto na torcida, quando saiu totalmente errado e Wendell apareceu para cortar. Quando chegou ao ataque, o São Paulo abriu o marcador. Cédric Soares lançou Rigoni na linha de fundo, que cruzou para Tapia finalizar no canto para fazer o primeiro gol da partida.
Na frente do placar, o Tricolor ficou em desvantagem dentro de campo. Rigoni dividiu bola com Deyverson, mas acabou indo por cima. O árbitro Anderson Daronco só marcou a falta em campo, mas com a revisão do VAR acabou expulsando o argentino. Com um a mais, o Leão ficou mais com a bola, trabalhou, mas não conseguiu assustar o gol de Rafael.
Fortaleza martela, mas Tricolor Paulista amplia
A segunda etapa seguiu a tônica de antes do intervalo. O Fortaleza ficava mais com a bola, mas não levava perigo. O Tricolor Paulista chegou mais uma vez primeiro e assustou. Bobadilla recebeu cruzamento na área, chutou, mas a defesa conseguiu cortar. Somente com alterações no ataque, o Leão conseguiu criar oportunidades. Pochettino, que havia acabado de entrar, recebeu na área e chutou para boa defesa de Rafael. Depois, Diogo Barbosa recebeu de Lucas Sasha e chutou na rede pelo lado de fora.
Desesperado, o Fortaleza seguiu martelando no campo de ataque. Depois de cruzamento na área, a bola foi ajeitada para Breno Lopes, que mandou forte por cima do gol. Com espaços, o São Paulo conseguiu chegar no contra-ataque, onde matou o jogo. Depois de desarme para cima de Marinho, Bobadilla ligou Enzo Díaz, que deu um toque para tirar Brenno da jogada e deixar Luciano com o gol limpo para marcar e encerrar um jejum de dez jogos.
Nos minutos finais, o Fortaleza ainda levou perigo, mas Rafael fez boa defesa em cabeçada de Brítez e garantiu o placar zerado.
FORTALEZA 0 X 2 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gol: Tapia, 12’/1ºT (0-1); Luciano, 39’/2ºT (0-2)
FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira (Yeison Guzmán, intervalo), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Bareiro, 16’/2ºT); Yago Pikachu (Pochettino, 16’/2ºT), Deyverson (Marinho, 27’/2ºT) e Tucu Herrera (Breno Lopes, intervalo). Técnico: Martín Palermo.
SÃO PAULO: Rafael; Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino; Cédric Soares (Maílton, 22’/2ºT), Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho (Enzo Díaz, intervalo) e Wendell (Alisson, 33’/2ºT); Tapia (Luciano, 31’/2ºT) e Rigoni Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Gastón Ávila, Lucas Sasha e Lucas Gazal (FEC)
Cartão Vermelho: Rigoni, 21’/1ºT (SPFC)
