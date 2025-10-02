Vasco negocia a contratação do atacante chileno Vicente ??lvarez, do sub-20

O Vasco está negociando a contratação do jovem atacante Vicente Álvarez. O jogador, que pertence ao Union San Felipe, do Chile, atualmente disputa o Mundial Sub-20 por seu país. O clube carioca, que já tem interesse no atleta há dois meses, retomou as conversas para tentar acelerar o acerto.

O departamento de futebol de base do Vasco, aliás, já fez uma primeira proposta. O clube chileno, contudo, recusou a oferta inicial nas últimas semanas. A diretoria vascaína, no entanto, não desistiu do negócio e as conversas foram retomadas nos últimos dias para tentar fechar a contratação do jogador.

A negociação, aliás, tem a intermediação do empresário Marco Vanzini. Ele foi o mesmo responsável por levar outros dois jovens sul-americanos para a base do clube recentemente. O Vasco tem mapeado o mercado do continente para encontrar jovens com grande potencial de revenda no futuro.

Vicente Álvarez atua pelas duas pontas e tem sido observado de perto. Ele jogou as duas partidas do Chile no Mundial Sub-20 até aqui. O atacante foi titular contra a Nova Zelândia e saiu do banco de reservas no jogo contra o Japão. Pelo seu clube, o jovem já tem 42 partidas como profissional e dois gols marcados.

