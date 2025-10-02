Maracanã cheio e nenhum gol no empate do Flamengo com o Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro fazem jogo de muita pegada na marcação, mas com ataques perigosos para ambos os lados. - (crédito: Foto: Gilvan de Souza)

Flamengo e Cruzeiro fizeram jogo movimentado e pegado, com faltas e muitos cartões, mas com ótimas chances para ambos os lados, principalmente no segundo tempo. No fim, diante de um público excepcional de 72.565 pessoas no Maracanã, o placar terminou 0 a 0.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 55 pontos, mantendo a liderança, mas com o Palmeiras, com 52 pontos e um jogo a menos, em seus calcanhares. O Cruzeiro vem em terceiro, com 51 pontos (e dois jogos a mais).

Jogo muito truncado no primeiro tempo

O Flamengo entrou apresentando um ataque incomum. Carrascal pela direita, Plata como 9 e Samuel Lino na esquerda. Mas iniciou com a sua tradicional pressão. O Cruzeiro, por sua vez adiantava Matheus Henrique para chegar em Kaio Jorge. Já Matheus Pereira e Christian ficavam pelos flancos. Porém, era um time bem mais preocupado em marcar no seu campo nos primeiros minutos. o Flamengo jogando pelas pontas quase marcou, aos seis, quando Samuel Lino recebeu livre pela esquerda mas finalizou mal. Contudo, a verdade é que os primeiros momentos do clássico foram truncados e com muitas faltas. Não por acaso, cada time levou dois amarelos antes dos 20 minutos.

Aos poucos o Cruzeiro impôs um pouco mais o seu jogo pela direita, com o lateral William avançando muito e com qualidade no passe. Mas o Rubro-Negro também levava perigo principalmente quando Arrascaeta recebia a bola. Em uma delas, lançou Varela, que quase marcou. Em outra, cabeceou com perigo. Aos 36, veio o grande lance do primeiro tempo. Kaiki cruzou pela esquerda e o Cruzeiro teve exatas três chances de gol quase na pequena área, com arremates de Kaio Jorge (dois), e Christian, Rossi salvou duas vezes e uma salvadora intervenção de Alex Sandro. Fim de primeiro tempo com placar em branco, o Mengo com maior posse (60%), mas a Raposa finalizando mais (6 a 4).

Flamengo e Cruzeiro lá e cá

A etapa final começou quente. Se aos seis minutos, após cruzamento de Varela, Samuel Lino cabeceou e quase marcou, aos nove, um chute da entrada da área de Matheus Pereira obrigou o goleiro Rossi a fazer grande defesa, mandando para escanteio. E se, aos 14, Kaio Jorge recebeu desmarcado pela esquerda e chutou para nova grande defesa de Rossi, no contra-ataque do Flamengo, Varela quase marcou. A etapa final pegava fogo.

A entrada de Bruno Henrique no lugar do apático Samuel Lino incendiou a torcida, que quase viu o Fla abrir o placar quando Carrascal triangulou com Plata, entrou na área para concluir — e Cássio salvou. O jogo seguiu elétrico, com o Cruzeiro mais fechado e o Flamengo em cima, principalmente depois dos 37 minutos, quando William, que já tinha amarelo, fez nova falta e foi expulso. Mas a bola não entrou para lado nenhum.

FLAMENGO 0x0 CRUZEIRO

26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 2/10/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 72.565

Público pagante: 67.873

Renda: R$ 5.835.870,00

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta (Pedro, 36’/2ºT); Carrascal (Luís Araújo, 36’/2ºT), Plata e Samuel Lino (Bruno Henrique, 17’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (Kauã Morais, 41’/2ºT); Christian (Sinisterra, 34/2ºT), Matheus Henrique (Eduardo, 41’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 41’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Ramón Abatti Abel (SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: Alex Sandro, Carrascal, Leo Pereira (FLA); Kaiki, Lucas Romero. William, Kaio Jorge, Gabigol, Fabrício Bruno (CRU)

Cartões Vermelhos: William (CRU, 37’/2ºT)