Sabino enaltece luta do São Paulo após vitória fora de casa

O São Paulo viveu uma noite de alívio na capital cearense. Na noite desta quinta-feira (02), o Tricolor bateu o Fortaleza em pleno Castelão, por 2 a 0, e voltou a vencer após quatro partidas. O resultado acalma um pouco da pressão vivida pela equipe desde a eliminação da Libertadores.

O cenário parecia que seria mais complicado depois da expulsão de Rigoni, ainda na metade da primeira etapa. Entretanto, o time conseguiu se ajustar e segurar os donos da casa. O zagueiro Sabino, um dos principais destaques da equipe, enfatizou a determinação tricolor para conseguir a vitória no Castelão.

“Uma vitória muito importante, o contexto do jogo explica muito bem a nossa luta, a nossa garra. Jogar com um a menos é muito difícil, aqui em Fortaleza é pior ainda, muito calor, o campo não é um dos melhores, então isso acaba dificultando. Mas esse é o São Paulo que o torcedor quer ver, um time que luta, que se entrega e hoje foi a demonstração disso”, ressaltou.

Para a partida, o São Paulo contou com um trio defensivo improvisado e inédito. Com a suspensão de Arboleda e as lesões de Alan Franco, Ferraresi e Tolói, Sabino atuou junto de Negrucci e Luiz Gustavo. O zagueiro enalteceu os seus companheiros de defesa, principalmente o experiente volante, que ficou afastado por um tromboembolismo pulmonar.

“Não teve tempo para treinar desde a última partida. O Negrucci é um moleque da base, que trabalha muito, temos que enaltecer essa partida dele. Nunca desanima, está lá feliz, mesmo sem jogar há muito tempo. E eu estou muito feliz com o Luizão, é um dos meus melhores amigos. Eu sofri muito nesses seis meses que ele estava fora, as pessoas não têm a real noção da gravidade que foi, do que poderia ter acontecido. Eu fico muito feliz por ele, é um cara que trabalha muito e se dedica”, destacou.

Sequência de jogos no São Paulo

Sabino atuou como titular em dez das últimas doze partidas do São Paulo. O defensor revelou que esperava ter essa sequência desde quando chegou ao clube e afirmou que espera conseguir aproveitar as oportunidades que tiver da melhor maneira possível.

“Estou muito feliz, desde quando eu cheguei aqui eu queria ter uma sequência de jogos. Eu tive uma sequência, mas não do jeito que eu queria, porque o Arboleda machucou, ninguém quer isso. Mas o futebol é isso, aproveitar as oportunidades que recebi, depois de muito trabalho. Acho que o staff ajuda muito, os companheiros, para você não desanimar. E o trabalho te devolve e isso é a devolução do que eu faço desde o ano passado”, pontuou.

