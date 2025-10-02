Roberto Assaf: Flamengo de Filipe Luis volta a irritar. Demais

Mais uma vez Filipe Luis mostrou a incapacidade de escalar e substituir com eficiência. E ficou evidente, pela enésima ocasião, que o Flamengo não é tão superior, como já cansamos de dizer aqui. Pois não consegue utilizar o tal elenco insuperável, tão propalado pela mídia, num momento em que a vitória era fundamental, em casa, diante de 72 mil pessoas. O empate com por 0 a 0 o Cruzeiro, no Maracanã, foi absolutamente inútil para a equipe carioca, pois o adversário ganhou um ponto e terá molezinha pela frente na próxima rodada, o lanterna Sport, no Mineirão.

O primeiro pecado de Filipe Luis: Pedro no banco. Segundo: manter Samuel Lino, que é de uma completa inutilidade. Terceiro: o time não conseguia concluir as jogadas. Técnico está no banco para corrigir. E se o Flamengo não jogou o primeiro tempo para vencer, o Cruzeiro também não fez o bastante, tanto que foram dois lances para gol, um para cada lado. Arrascaeta não alcançou uma bola na pequena área, logo aos cinco minutos, e o time visitante acabou levando vantagem no quesito oportunidade, pois teve três em sequência, a última com William, aos 36, todas rechaçadas pela zaga. A etapa inicial foi equilibrada, mas apesar da briga intensa, nenhuma das equipes realizou um jogo convincente.

Flamengo empata e Palmeiras dá sonoras gargalhadas

O Cruzeiro, a exemplo do começo da partida, preferiu o recuo estratégico, deixando a bola com o Flamengo, que continuou com dificuldades, pois além de enfrentar um adversário bem armado, não contava com um homem de referência na área. Mas é fato é que após 10 minutos, a equipe de Minas percebeu que poderia ameaçar, e decidiu arriscar, comandado por Matheus Pereira, criando duas chances consecutivas, para defesas de Rossi.

O Rubro-Negro mostrava problemas do meio para frente, até que o técnico trocou Samuel Lino – o que é Samuel Lino? – por Bruno Henrique. Ele não põe o Pedro em campo. Mas chegará o dia em que Filipe Luis vai embora – espera-se que em breve – e Pedro voltará a jogar.

Aos 18, o Flamengo enfim criou ótima oportunidade, em passe de Plata para Carrascal, que bateu em cima da zaga. Mas a realidade é que havia igualdade, um jogo de placar completamente indefinido, no qual o Cruzeiro parecia mais articulado para marcar. Uma arbitragem muito confusa fazia parte do duelo. Cássio praticou duas intervenções, uma delas nos pés de Plata. E Pedro no banco. Pior: nenhuma outra mudança que pudesse levar o time à vitória. Aos 35, vejam vocês, o técnico lança Luiz Araújo e ele, Pedro, mas sacou Arrascaeta… Aos 38, William – que já levara o amarelo – passou o sarrafo em Bruno Henrique e foi expulso. Um artilheiro que é decisivo entra na hora em que o espetáculo acaba.

De repente, muitas trocas no Cruzeiro, e o recuo óbvio, para segurar o resultado bastante interessante. O Flamengo não soube aproveitar. E as lendas sobre o time fantástico, e o técnico que se julga o máximo, continuam. Empate com Grêmio, Vasco, Cruzeiro, sempre em casa, diante das multidões. Em São Paulo, o Palmeiras dá sonoras gargalhadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.