São Paulo x San Lorenzo, pela Libertadores Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai fazer história com o seu time feminino nesta sexta-feira (03). As Soberanas estreiam na sua primeira participação na Libertadores Feminina contra o San Lorenzo, às 20h, em partida que será disputada no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

O Tricolor garantiu a vaga inédita na competição com o vice-campeonato do Brasileirão Feminino no ano passado. As Soberanas estão no Grupo C, junto com as argentinas, o Colo-Colo e o Olímpia. Além do São Paulo, Corinthians e Ferroviária também representam o Brasil no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela CazéTV, Canal GOAT e X Sports, no YouTube, e SporTV e NSports na TV fechada.

Como chega o São Paulo

As Soberanas chegam animadas para a sua primeira participação na Libertadores. Apesar de não estar na zona de classificação do Campeonato Paulista, a expectativa é que o São Paulo consiga ter um bom desempenho na Argentina. O técnico Thiago Viana viajou com 23 atletas para a disputa do torneio.

Como chega o San Lorenzo

As argentinas chegam para a sua terceira participação na Libertadores Feminina. O clube de Boedo carimbou sua vaga na competição ao vencer o Clausura do ano passado. Na última vez que disputou o torneio, o San Lorenzo não passou da fase de grupos, sendo eliminado na chave junto com o Corinthians.

SÃO PAULO X SAN LORENZO

Libertadores Feminina – Grupo C – 1ª rodada

Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Carol Gil e Jéssica; Vitorinha, Karla Alves, Isabelle Guimarães, Duda Serrana e Camilinha; Gi Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

SAN LORENZO: Pereyra; Castillo, Vidal, Gómez e Coronel; Preininger, Egashira e González; Pereyra, Fonseca e Zacmon Técnico: Franco Berteira.

Árbitro: Nadia Fuques (URU)

Assistentes: Adela Sanchez (URU) e Sofia Sarzay (URU)

VAR: Anahi Fernandez (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.