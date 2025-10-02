Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

A 30ª rodada da Série B do Brasileirão apresenta um confronto de brigas opostas nesta sexta-feira (3). O líder Coritiba recebe o Botafogo-SP, que está na zona de rebaixamento, às 21h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira. A partida coloca frente a frente uma equipe que caminha para o acesso e outra que luta pela sobrevivência.

Faltando nove jogos para o fim do campeonato, o duelo é crucial para ambos. O Coritiba, líder com 50 pontos, precisa da vitória para não ter sua posição ameaçada, já que a distância para os times de fora do G4 é pequena. Já o Botafogo-SP, 18º colocado, precisa de um resultado positivo para tentar sair da zona da degola.

Onde assistir

A partida entre Coritiba e Botafogo-SP, pela 30ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming pago).

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega para a partida com a moral recuperada. A equipe vinha de uma sequência de três tropeços, mas na última rodada conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, fora de casa. O resultado positivo serviu para manter o time na liderança. O desafio agora é superar o mau momento em casa, onde o Coxa venceu apenas um dos últimos sete jogos.

O técnico Mozart tem boas e más notícias para escalar a equipe. Os recuperados Alex Silva e Dellatorre ficam novamente à disposição. No entanto, o atacante Lucas Ronier, que se machucou na última partida, é um desfalque importante e deve ficar fora por um mês, com Clayson sendo o provável substituto.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo-SP chega a Curitiba vivendo uma fase muito ruim e sob grande pressão. A equipe do interior paulista não vence há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate nesse período. O time ocupa a 18ª posição, a três pontos de sair do Z4, e precisa de uma reação imediata para não se complicar ainda mais.

Para este jogo, o técnico Allan Aal terá que fazer mudanças no time. O zagueiro Ericson está suspenso, mas Edson retorna e deve assumir a vaga. A principal novidade deve ser no meio-campo, onde Gabriel Bispo e Alejo Dramisinio foram testados e podem começar entre os titulares, em uma tentativa de dar um novo gás à equipe.

CORITIBA X BOTAFOGO-SP

Série B do Brasileiro – 30ª rodada

Data e hora: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Walisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho (Vini Paulista) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Gabriel Risso (Jean Victor); Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Jefferson Nem e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: (Não informados no texto)

VAR: (Não informado no texto)

Onde assistir: Disney+