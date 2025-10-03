Criciúma busca empate diante do Vila Nova e dorme na liderança da Série B

Vila Nova e Criciúma mediram forças na noite desta quinta-feira (2), em Goiânia - (crédito: Foto: Celso da Luz/ Criciúma E.C.)

O Criciúma está de volta à liderança da Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (2), a equipe buscou empatou por 1 a 1 com o Vila Nova, fora de casa, pela 30ª rodada. Júnior Todinho colocou os donos casa na frente na primeira etapa, e Diego Gonçalves deixou tudo igual no segundo tempo do jogo disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Apesar da expulsão do zagueiro Weverton, a equipe goiana se comportou bem defensivamente na estreia do técnico Umberto Louzer e segurou o resultado. Contudo, já são oito partidas sem triunfos.

O Colorado soma 39 pontos, mas permanece em 13º lugar e ainda sem se distanciar da zona de rebaixamento. Já os catarinenses chegam aos mesmos 50 pontos de Coritiba e Goiás, mas dorme na ponta da competição em razão do melhor saldo de gols (13 contra 11 e oito, respectivamente).

Na próxima rodada, a 31ª, o Vila Nova visita o América-MG na quarta-feira (8), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte. Um dia antes, na terça-feira, o Criciúma enfrenta o Amazonas às 20h (de Brasília), em Manaus.

