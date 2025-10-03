Adidas lança a Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026

A Adidas lançou a “Trionda”, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O evento de apresentação ocorreu em Nova York nesta quinta-feira (02). O nome da bola faz uma alusão aos três países-sede do torneio. A fabricante, aliás, promete que a nova tecnologia da bola irá aumentar o número de gols na competição. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções e será a maior da história.

A saber, o nome da bola carrega um duplo significado. O prefixo “Tri” homenageia os três anfitriões, Canadá, Estados Unidos e México. Já o sufixo “onda” é uma referência à “ola”, o famoso movimento da torcida nas arquibancadas. O design, por sua vez, também homenageia os países já que a bola tem as cores e os símbolos das bandeiras de cada uma das sedes.

A grande promessa da nova bola, contudo, está em sua tecnologia. Segundo a Adidas, a Trionda foi criada para ser a “mais precisa e rápida” já construída. A sua superfície tem fendas mais profundas, que melhoram a estabilidade do voo. O objetivo, portanto, é beneficiar os dribles e, principalmente, as finalizações dos jogadores.

A bola também terá um importante auxílio para a arbitragem. Um novo sistema de chip enviará dados precisos e em tempo real para o VAR. A tecnologia ajudará os árbitros a tomarem decisões mais rápidas. Lances de impedimento e toques de mão, por exemplo, serão analisados com mais agilidade. Obviamente, esta versão com chip não ficará disponível ao público.

