Apontada como amante, Nayara Caroline rompe silêncio sobre caso envolvendo Léo Pereira

A modelo Nayara Caroline rompeu o silêncio sobre os rumores que a colocaram como amante do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, nesta semana. Em entrevista, a Miss Rio Grande do Sul FNBI 2025 não só negou qualquer vínculo com o atleta, como afirmou que sequer o conhece. A repercussão tomou proporções tão desmesuradas que a gaúcha optou por trancar suas redes e denunciar ataques virtuais.

Durante a entrevista, Nayara mostrou-se surpresa com a exposição infundada e, consequentemente, com a repercussão do boato. O caso ganhou repercussão nas últimas horas após o jornal ‘Extra’ publicar que o zagueiro teria participado de uma festa em Porto Alegre na presença de Caroline, que teve seu affair revelado à imprensa por uma amiga.

“Eu nunca fiquei com essa pessoa. Eu nem conheço ele! Nunca falei com ele. Não sei por que estão me envolvendo nisso. Estão vinculando a minha imagem sem nexo nenhum”, disse à ‘Leo Dias TV’. E reiterou: “Nunca nem falei com ele”.

A modelo apresentou ainda uma captura de tela da caixa de mensagens em seu Instagram com Léo Pereira — completamente vazia — como prova de que não há nenhum tipo de comunicação. “Estou sendo chamada de amante por algo que não fiz”, prosseguiu.

Ida ao jogo do Flamengo

Além da negativa veemente, Nayara ainda revelou uma série de ofensas nas redes sociais desde que teve seu nome atrelado ao caso envolvendo o jogador. Ela trancou seu perfil pessoal e pediu para familiares fazerem o mesmo, como forma de protegê-los dos ataques virtuais.

“Reativei o perfil só para me defender. Eu não quero aparecer, ainda mais se for para receber mais hate. Não gosto de expor minha vida pessoal, mas isso está me prejudicando muito. Estou sendo chamada de ‘amante’ por algo que eu não fiz. Meus colegas de faculdade, minha família, meus amigos… todos estão sendo atacados”, lamentou em desabafo nas redes.

A modelo também fez questão de esclarecer sobre sua ida ao Maracanã — registros que também levantaram suspeitas de affair. De acordo com o jornal, Nayara acompanhou uma das partidas do zagueiro nesse ínterim no mesmo camarote de Karoline Lima, ex do jogador. Versão esta desmentida pela gaúcha.

“Fui com um amigo gay. Nunca tinha ido ao Maracanã antes, e todo mundo que vai ao Rio quer conhecer o estádio. Não fui a camarote, não encontrei nenhum jogador. Um absurdo o que estão inventando”, reforçou Nayara.

Festas, rumores e término

O nome de Nayara também esteve vinculado às informações do portal ‘Léo Dias’ sobre festas organizadas por jogadores do Flamengo em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. As apurações, aliás, coincidem com o período do término com Karoline Lima — oficializado no fim de setembro.

Inicialmente, o portal noticiou que uma suposta festa na Argentina, após a classificação do Rubro-Negro na Libertadores, teria sido o estopim da relação. O Flamengo negou a informação sobre evento fora do país, e o site mudou a versão. Segundo apurou, a celebração em La Plata foi cancelada após namoradas e esposas descobrirem o plano dos atletas.

O evento, ainda de acordo com o portal, ocorreu então na Lapa, no Rio de Janeiro, e envolveu cerca de 40 mulheres por R$ 1.600. Não há informações detalhadas sobre a festinha, tampouco de infidelidade por parte de algum dos atletas.

Karoline, aliás, foi questionada sobre os rumores em meio às polêmicas envolvendo o atleta após a separação do casal. Ela explicou que o rompimento se deu por diversos fatores, mas rechaçou traição: “Até onde eu sei…”, brincou.

Léo Pereira e mais

As supostas festinhas do elenco rubro-negro não envolveram apenas o zagueiro, apesar das polêmicas em torno de sua vida pessoal. Éverton Cebolinha e Erick Pulgar, por exemplo, também teriam comparecido em alguns desses eventos.

Inicialmente, Isa Ranieri, ex-mulher de Cebolinha, negou qualquer ida do companheiro à festa na Argentina ou conflito por infidelidade. Menos de uma semana depois, a influenciadora anunciou o fim do casamento e da relação de mais de oito anos com o jogador.

