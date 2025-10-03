Fifa ignora pedidos internacionais e não suspende Israel de competições

A Fifa não atendeu aos pedidos para excluir Israel das competições internacionais de futebol, apesar de reiterar um apelo pela paz em Gaza. Antes da reunião do Conselho da entidade, em Zurique, na Suíça, nesta sexta-feira (3), o presidente Gianni Infantino emitiu um comunicado no qual nem sequer cita o nome de Israel.

“A Fifa não pode resolver os problemas geopolíticos, mas pode e deve promover o futebol em todo o mundo, explorando os seus valores unificadores, educativos, culturais e humanitários”, informa um trecho da nota.

A postura contrasta com a adotada em 2022, quando a Fifa e a Uefa suspenderam a seleção russa e os clubes logo após a invasão da Ucrânia. A sanção contra a Rússia permanece em vigor.

A pressão por medidas contra Israel se intensificou depois que a ONU classificou as ações militares em Gaza como “genocídio”. Na semana passada, três especialistas independentes da organização pediram que Fifa e Uefa suspendessem Israel. A alegação é de que entidades esportivas não podem ignorar violações de direitos humanos.

Na Europa, vozes dentro do próprio futebol também cobram sanções. A presidente da federação da Noruega, Lise Klaveness, afirmou estar trabalhando para que Israel seja punido. “Se a Rússia está fora, Israel também deveria estar”, declarou em um podcast. Autoridades da Espanha chegaram a levantar a possibilidade de boicotar a Copa do Mundo de 2026 caso Israel se classifique.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas e considerados confiáveis pela ONU, mais de 66,1 mil palestinos já morreram desde o início da ofensiva israelense. Dentre as vítimas, 151 crianças mortas de fome e desnutrição.

