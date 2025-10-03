Neymar contorna desavenças e reúne filhas em megaevento de aniversário de Mavie

Neymar parece ter se saído bem na tentativa de conciliar a aproximação de Helena à rotina de sua família em Santos. Bem como ocorreu em celebrações anteriores, a filha do astro com Amanda Kimberlly compareceu ao aniversário de dois anos de Mavie — primogênita de seu relacionamento com Bruna Biancardi. O megaevento ocorreu nessa quinta-feira (02), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A pequena Helena chegou à festa acompanhada do pai, no lendário helicóptero personalizado com o tema do Batman. Fantasiada de Minnie, ela seguiu à risca o código visual da festa, que teve como tema central as princesas da Disney. A ideia da vestimenta aos convidados visava contribuir com o clima lúdico da comemoração, na Ilha Porchat Clube.

Além da filha com Kimberlly, outros membros da família também marcaram presença. Estiveram no local Nadine Santos (mãe do jogador), Rafaella Santos (irmã), Neymar Pai e Mari Biancardi (irmã de Bruna). A celebração, segundo o portal ‘Leo Dias’, se deu em clima afetuoso e pela atmosfera de integração entre todos os envolvidos.

Investimento de Neymar

Mavie celebra dois anos de vida na próxima segunda-feira, dia 06 de outubro, mas a família optou por antecipar devido aos compromissos já agendados. Com custo estimado de R$ 4 milhões, a ambientação do evento seguiu um projeto de grandes proporções.

A reportagem de Léo Dias apurou, ainda, que o evento contou com cenários gigantes, carruagem em tamanho real, jardins montados com flores naturais e oficinas temáticas inspiradas nas princesas da Disney. Para se ter uma ideia da estrutura, a montagem da festa começou no dia 29 de setembro e avançou madrugadas até o grande dia.

A chef Mônica Chaves ficou responsável pelo buffet, enquanto a decoração foi assinada por Flávia Ribeiro, nomes conhecidos entre eventos de celebridades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.