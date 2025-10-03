Klinsmann diz que Brasil é favorito na Copa e elogia Neymar: “Espero que fique em forma”

O treinador alemão Jürgen Klinsmann esteve presente no evento de lançamento da bola da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesse sentido, durante o evento, o ex-jogador, campeão em 1990, afirmou que o Brasil é favorito para ficar com o título, entretanto terá ainda mais chances se contar com o retorno de Neymar.

“Meu desejo pessoal para o Brasil é que o Neymar volte. Porque eu estava no Catar, assisti todos os jogos brasileiros lá, e Neymar era o melhor jogador da competição, até o Brasil perder para a Croácia. Eu espero que ele fique totalmente em forma, que ele tenha essa vontade e mostre para todos do mundo que ele é o Neymar. Se ele voltar, eu diria que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo”, disse.

“O Brasil é sempre favorito, sempre foi e sempre será. É uma nação que tem futebol tão fundo nas suas raízes e na sua cultura. Tem jogadores e treinadores incríveis e agora abriram as portas para o Ancelotti, a primeira vez que um técnico não brasileiro comanda a Seleção, isso é muito grande. E, por ele ser uma personalidade, pode guiar grandes atletas e achar a melhor forma de fazer esse Brasil ser bem-sucedido”, completou.

“Para mim, (o Brasil) é um dos grandes favoritos para a Copa, porque você tem grandes jogadores e você tem a fome de vencer. Talvez porque a última Copa não foi tão bem e nas anteriores, isso fica dentro de você. Os torcedores brasileiros estão loucos para vencerem a Copa. Quando você tem essa energia e essa vontade dentro de você, pode te levar longe “, frisou.

Outros favoritos

Campeão como jogador, em 1990, Klinsmann também esteve na seleção da Alemanha como técnico durante dois anos, quando ficou com o terceiro lugar no Mundial de 2006. Além disso, teve passagens por Bayern Munique, Estados Unidos, Hertha Berlim e Coreia do Sul. O comandante analisou outras favoritas para o torneio do ano que vem.

“A Argentina é sempre da mais alta qualidade, sem dúvida. Mas para essa Copa temos times como a Espanha, excepcionalmente boa, Portugal, com Ronaldo jogando um futebol sensacional, Inglaterra como um time muito forte. Espero que a Alemanha volte, obviamente, e mostre para as pessoas que as últimas duas Copas foram erros. Temos muitos times de qualidade. A Itália ainda precisa se classificar, tem passado por algumas dificuldades, mas não pode não ir, porque seria a terceira vez seguida, isso é impossível. Vai ser uma Copa incrível”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.