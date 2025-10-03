Como foi o reencontro de Gabigol com o Flamengo no Maracanã

O empate entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, marcou o reencontro do atacante Gabigol com a torcida rubro-negra pela primeira vez no estádio. De modo geral, a reação dos torcedores foi fria com o jogador, que atuou com uma chuteira de coração dividido onde fez história com a camisa do clube carioca nos últimos anos.

Quando atuava pelo Flamengo, havia cartazes no Maracanã demonstrando apoio ao atacante. No entanto, agora foi diferente. Um deles dizia: “Hoje não tem gol do Gabigol”. Apesar disso, Gabriel Barbosa apareceu em clima leve junto aos companheiros do novo clube.

Antes do pontapé inicial, Gabigol foi falar com cada jogador no banco de reservas do Flamengo. O contato mais longo foi com o atacante Bruno Henrique. Além disso, os dois fizeram a imitação da tradicional comemoração da “fusão” dos dois. Além dos jogadores, o camisa 9 da Raposa deu um forte abraço em Filipe Luís e trocou breves palavras.

O atacante, entretanto, só entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo. Houve vaias pela boa parte do estádio, mas não foi por completo. Logicamente, no primeiro toque na bola, mais vaias da torcida do Flamengo. Sem grande “represália”. Por fim, Gabriel Barbosa deixou o campo ao lado dos ex-campanheiros e trocou camisa com Léo Pereira.

De certa maneira, Gabigol ficou feliz pelo empate, já que ficou com coração dividido. O Flamengo chegou aos 55 pontos, mantendo a liderança, mas com o Palmeiras, com 52 pontos e um jogo a menos, em seus calcanhares. O Cruzeiro vem em terceiro, com 51 pontos (e dois jogos a mais).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.