Inter de Milão x Cremonese: onde assistir, escalações e arbitragem

A Inter de Milão recebe neste sábado (4/10) a Cremonese, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 13h (de Brasília) no San Siro, em Milão. Vejamos, então, como chegam as equipes para o duelo.

Como chega a Inter

A Inter já sacudiu a poeira das duas derrotas seguidas no Campeonato Italiano, engrenando uma sequência de quatro vitórias nas últimas partidas. Duas pela Champions League, e outras duas pela Serie A. Dessa forma, já surge na quinta colocação da liga nacional, com nove pontos, se aproximando do pelotão de frente.

Para este confronto, o técnico Cristian Chivu tem elenco praticamente completo à disposição. Afinal, somente Thuram, lesionado, está fora de ação. O atacante francês sofreu uma contusão na coxa esquerda durante o jogo contra o Slavia Praga (CZE), pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. Assim, surge como desfalque para o romeno, com Espósito e Bonny disputando sua vaga no ataque ao lado de Lautaro Martínez.

Como chega a Cremonese

Participando apenas pela 15ª vez da elite do futebol italiano, a Cremonese vem surpreendendo na temporada. Afinal, ainda não perdeu em 2025/26: são duas vitórias e quatro empates. Uma dessas igualdades, no entanto, representou a eliminação na primeira fase da Copa da Itália nos pênaltis (diante do Palermo).

Mesmo com tal queda, o início no Campeonato Italiano é animador, visto que estreou com vitória sobre o gigante Milan em pleno San Siro – palco do duelo deste sábado. Desde então, venceu o Sassuolo e empatou três jogos em sequência: contra Hellas Verona, Parma e Como.

Para este confronto, porém, Davide Nicola está recheado de desfalques, já que não pode contar com quatro jogadores com lesões musculares. São eles Terraciano, Moumbagna, Collocolo e Audero. O craque Jamie Vardy, principal reforço para a temporada, ainda não se estabeleceu entre os titulares e busca seu primeiro gol pelo novo clube.

INTER x CREMONESE

Campeonato Italiano 2025/26 – 6ª rodada

Data-Hora: 4/10/2025, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

INTER: Sommer; Akanji, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito (Bonny) e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

CREMONESE: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e Sanabria. Técnico: Davide Nicola

Árbitro: Ermano Feliciani (ITA)

Assistentes: Alessandro Lo Cicero (ITA) e Mattia Politi (ITA)

VAR: Matteo Gariglio (ITA)

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium

