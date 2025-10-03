Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um embate entre o líder isolado e o quarto colocado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique medem forças neste sábado (4), às 13h30 (de Brasília), pela 6ª rodada, no Deutsche Bank Park.
Dessa forma, o duelo será entre os dois melhores ataques da competição: 17 x 22. Além disso, o time bávaro tem melhor defesa, pois sofreu apenas três tentos até aqui, e 100% de aproveitamento.
Onde assistir
O confronto deste sábado (4) terá a transmissão do SporTV (canal fechado), Xsports e da CazéTV (serviço de streaming).
Como chega o Eintracht Frankfurt
A equipe vem de um triunfo importante, fora de casa, por 6 a 4 sobre o Borussia Mönchengladbach, porém sofreu uma goleada por 5 a 1 para o Atlético de Madrid pela Champions League. Nesse sentido, para a partida contra os líderes, os donos da casa não poderão contar com o atacante Ngankam, que tem uma lesão muscular na coxa. Além disso, o lateral-direito Kristensen, em fase final de recuperação de um problema físico, é dúvida.
Como chega o Bayern de Munique
O técnico Vincent Kompany segue sem poder contar com jogadores importantes. Assim, entre eles, estão os lesionados Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Stanisic. Por fim, o jovem goleiro Jonas Urbig, reserva de Neuer, é dúvida para figurar entre os relacionados por causa de um desconforto na virilha. No meio de semana, pela Champions, a equipe goleou o Pafos por 5 a 1.
EINTRACHT FRANKFURT X BAYERN DE MUNIQUE
6ª rodada da Bundesliga
Data e horário: sábado, 4/10/2025, às 13h30 (de Brasília).
Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)
EINTRACHT FRANKFURT: Kauã Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaïbi, D?an, Uzun, Knauff; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovi?; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Jan Seidel
