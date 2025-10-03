Reforma de São Januário: Vasco e Prefeitura do Rio assinam termo definitivo

Agora é oficial! Em conjunto com a Prefeitura do Rio, o Vasco assinou nesta sexta-feira (3/10) o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. A assinatura se deu no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul da capital carioca.

Dessa forma, o Vasco está autorizado oficialmente para comercializar o potencial construtivo do estádio, algo que abre espaço para novos passos rumo à reforma do Caldeirão vascaíno. A SOD Capital surge como principal interessada pela compra.

A empresa, afinal, sinalizou que exercerá opção de compra em valor superior a R$ 500 milhões. Este valor, aliás, só poderá ser destinado às obras de São Januário. Antes da assinatura, Pedrinho celebrou o acordo com a Prefeitura.

“Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de vereadores, Carlo Caiado, ao Alexandre Isquierdo (vereador), todo o trabalho e a dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje (sexta). É um marco na história do Vasco. Esperamos, o mais rapidamente possível, dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos”, afirmou.

Além de Pedrinho e Eduardo Paes, estiveram presentes o segundo VP geral do Vasco, Renato Brito Neto, o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder, o secretário municipal de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, e o vereador Alexandre Isquierdo.

Assim, o próximo passo do Vasco é iniciar a fase final de estruturação financeira da obra já visando os recursos da venda do potencial. Atualmente, a previsão é de um estádio com capacidade entre 40 e 45 mil torcedores.

