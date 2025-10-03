Corinthians x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite de sábado de Brasileirão marca um duelo entre paulistas na NeoQuímica Arena. O Corinthians recebe o Mirassol, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada. O Timão quer voltar a vencer depois de três rodadas, enquanto o Leão quer seguir derrubando gigantes na sua campanha histórica.

No duelo do primeiro turno, em Mirassol, o Leão venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, no Maião, gols de Edson Carioca e Gabriel, Cacá marcou o gol do Timão.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Mirassol, pela 27ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como chega o Corinthians

Depois de superar o Fluminense por 1 a 0 fora de casa, o Corinthians engatou três rodadas sem vitória. O Timão perdeu para o lanterna Sport e para o líder Flamengo, e vencia o Internacional até o último minuto quando cedeu o empate na última quarta-feira.

Ainda tentando encontrar regularidade no Brasileirão, Dorival Junior pode ter o retorno de Memphis Depay no jogo deste sábado, que está perto de finalizar a recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita.

Como chega o Mirassol

De longe a maior surpresa do Brasileirão, o Mirassol tem a chance de fazer o 100% diante do Corinthians nesse Brasileirão, caso vença o jogo deste sábado. O Leão está na 5ª colocação e sonha com uma classificação para a Libertadores, mas vem de dois jogos sem vencer.

O time de Rafael Guanaes vem de derrota para o Atlético-MG e um empate em casa diante do Red Bull Bragantino.

CORINTHIANS x MIRASSOL

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 04/10/2025 (domingo), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Anderson Jose de Moraes Coelho

VAR: Marcio Henrique Goes (SC)

