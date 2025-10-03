Argentina divulga convocação para amistosos com dois nomes do Palmeiras

Em momento de realizar testes, a seleção da Argentina divulgou, nesta sexta-feira (3), sua lista de convocados para os amistosos na Data Fifa de outubro contra Venezuela e Porto Rico. E dois nomes conhecidos do público brasileiro, casos de Aníbal Moreno e Flaco López (ambos do Palmeiras) estão na relação do técnico Lionel Scaloni para os jogos nos dias 10 e 13 deste mês, respectivamente.

Apesar de companheiros de equipe e frequentadores do selecionado de seu país na base, eles vivem situações distintas na atual lista. Mesmo sem ter entrado em campo, esta é a segunda oportunidade consecutiva em que o atacante do Palmeiras é convocado. Por sua vez, Aníbal vive uma experiência inédita quando o assunto é a seleção principal.

Além das figuras em questão, Scaloni elencou uma série de nomes que não possuem convocações frequentes para a Albiceleste. São os casos, por exemplo, do goleiro Facundo Cambeses (Racing) e do zagueiro Lautaro Rivero, que assumiu recentemente a titularidade no sistema defensivo do River Plate.

A convocatória também fica marcada pelo retorno de nome que esteve presente na histórica campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022. Expulso no duelo contra a Colômbia, pela antepenúltima rodada das Eliminatórias, Enzo Fernández sequer foi chamado para os dois últimos compromissos contra Venezuela (vitória por 3 a 0) e Equador, no revés por 1 a 0.

Lista da Argentina para a Data Fifa de outubro

