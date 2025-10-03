Mano projeta três mudanças no Grêmio para pegar o Bragantino

O Grêmio promove os ajustes finais antes e realiza sua última atividade, nesta sexta-feira (03/10), antes de enfrentar o Bragantino, no interior de São Paulo, no último jogo antes da paralisação para a Data Fifa de outubro. O planejamento do técnico Mano Menezes é realizar três modificações na equipe inicial. No caso, confirmar os retornos do zagueiro Kannemann e do lateral-direito Marcos Rocha, além do atacante Amuzu.

Os dois defensores voltam a ficar disponíveis depois da comissão técnica decidir preservá-los no embate contra o Santos por questões musculares e desgaste físico. Com isso, haverá a retomada da dupla de zaga entre o argentino e Gustavo Martins, que iniciou as partidas contra o Botafogo e Vitória.

Iminente alteração no ataque do Grêmio

Amuzu provavelmente assumirá a vaga que Alysson deixou pelo lado direito de ataque. O camisa 47 não estará à disposição, porque cumprirá suspensão automática. Há a expectativa de que o atacante belga passe a deslanchar em sua passagem no Imortal após seu desempenho de destaque no triunfo sobre o Vitória.

A tendência é de que Mano Menezes mantenha a base do restante do time, que iniciou os duelos anteriores. Desta forma, o 11 inicial do Tricolor gaúcho deve ser: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann, Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson; Amuzu, André Henrique, Pavón.

Outros dois atletas que passaram integrar a delegação, que já estava em São Paulo devido ao confronto contra o Santos, são o lateral-esquerdo Enzo e o zagueiro Viery. Portanto, os dois participam do treino com o restante do grupo, nesta sexta-feira (03/10), no CT do Corinthians.

No atual cenário, o Grêmio se encontra na décima posição, com 33 pontos, além de quatro jogos de invencibilidade. A partida entre o Imortal e o Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão, ocorrerá neste sábado (03), às 18h30, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

