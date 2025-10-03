InícioEsportes
Lamine Yamal é cortado da seleção espanhola por lesão

Lamine Yamal desfalca a seleção espanhola nos jogos das Eliminatórias contra Bulgária e Geórgia

Lamine Yamal desfalca a seleção espanhola nos jogos das Eliminatórias contra Bulgária e Geórgia - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)
Lamine Yamal, atacante do Barcelona, vai ficar fora de ação por mais duas a três semanas devido a uma lesão na região do púbis. O clube divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira (3) para confirmar a baixa, horas depois da convocação do técnico Luis de la Fuente para a seleção espanhola.

Dessa maneira, Yamal não vai atuar pela seleção espanhola nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Bulgária e Geórgia. No Barça, a expectativa é que a pausa para a Data Fifa seja suficiente para que ele retorne diante do Girona, no dia 18 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.

O jovem havia voltado recentemente contra a Real Sociedad e o PSG, após passar três semanas afastado. A contusão começou durante um treino com a seleção da Espanha na última Data Fifa.

Na atual temporada, o jogador soma dois gols e quatro assistências em cinco partidas. É a segunda vez que Lamine Yamal se lesiona desde setembro, quando já tinha ficado 20 dias parado por problemas nos adutores.

    03/10/2025 16:04
