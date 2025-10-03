Lamine Yamal é cortado da seleção espanhola por lesão

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, vai ficar fora de ação por mais duas a três semanas devido a uma lesão na região do púbis. O clube divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira (3) para confirmar a baixa, horas depois da convocação do técnico Luis de la Fuente para a seleção espanhola.

Dessa maneira, Yamal não vai atuar pela seleção espanhola nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Bulgária e Geórgia. No Barça, a expectativa é que a pausa para a Data Fifa seja suficiente para que ele retorne diante do Girona, no dia 18 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.

???????????????????????????? ???????????????? The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

O jovem havia voltado recentemente contra a Real Sociedad e o PSG, após passar três semanas afastado. A contusão começou durante um treino com a seleção da Espanha na última Data Fifa.

Na atual temporada, o jogador soma dois gols e quatro assistências em cinco partidas. É a segunda vez que Lamine Yamal se lesiona desde setembro, quando já tinha ficado 20 dias parado por problemas nos adutores.

Lamine Yamal causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria. ?? Leer más: https://t.co/Y46Qe9zTEu#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/0tm4Cfp2Ni — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

